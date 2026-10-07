Разкриха 19 престъпления при спецакция в Монтанско

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19 престъпления са разкрити в хода на специализирана полицейска операция в Монтанско, при която са проверени 9 места, за които има данни за купуване на гласове, 21 лица от криминалния контингент, 14 заложни къщи и дружества за бързи кредити, както и трима лидери на групи за изборен натиск.

Полицаите са проверили и 453 моторни превозни средства. Установено е лице, обявено за общодържавно издирване. При акцията са иззети незаконно оръжие, археологически находки, наркотици, 19 литра безакцизен алкохол и над 10 куб. метра незаконно добита дървесина.

При едно от претърсванията са открити пистолет и предмети, наподобяващи антични монети. На 6 октомври криминалисти от ОДМВР-Монтана са извършили претърсване в частен дом в село Медковец, обитаван от 73-годишен местен жител.

В имота са намерени и иззети 9 патинирани предмета, наподобяващи антични монети, два пръстена, две катарами, два върха на копие и стрела, както и металотърсач.

Полицаите открили и пистолет без серийни номера и с неустановен калибър, заедно с 9 патрона.

По случая е образувано досъдебно производство.