93 културни проекта ще бъдат реализирани в София през 2027 г.

93 културни проекта ще бъдат реализирани през 2027 г. по Столична програма „Култура". За тях ще бъдат инвестирани близо 1 млн. евро, а тазгодишната сесия на програмата отчете рекорден интерес с 467 подадени проектни предложения.

Списъкът с проектите, които ще получат финансиране и ще бъдат реализирани през 2027 г., вече е утвърден с решение на Столичния общински съвет, информираха от Столична община.

„Тези 93 проекта са 93 нови възможности за София – за повече културни събития, нови идеи, партньорства и срещи с изкуството. Рекордният брой кандидатури показва колко силен, активен и разнообразен е културният сектор в нашия град. София има огромен творчески потенциал и нашата цел е да създаваме условия той да се развива и да достига до все повече хора", каза зам.-кметът в направление „Култура и туризъм" Ирина Дакова.

По думите й рекордният интерес към програмата е знак за мащаба и активността на културния живот в София, както и за необходимостта от устойчиви механизми за подкрепа на културните организации, творците и операторите, които създават съдържание и допринасят за развитието на града.

По-ранното провеждане на сесията тази година е част от усилията на Столичната община да осигури по-голяма устойчивост и предвидимост за културния сектор. Дакова благодари на всички творци и оператори, които са участвали и кандидатствали по програма „Култура".

Столична програма „Култура" е един от основните инструменти на Столичната община за подкрепа на независимия културен сектор и за създаване на възможности за реализация на разнообразни културни инициативи в София.

До 17.00 ч. на 31 октомври 2026 г. одобрените кандидати трябва да подадат в електронната платформа kultura.sofia.bg актуализирани формуляри и изискуемите допълнителни документи.

Проектите, които ще бъдат финансирани по Столична програма „Култура" през 2027 г., са публикувани в списъка с одобрените проекти.