Шефката на Ревматологията в Пловдив: Извинявам се на всички за фалшивите хоспитализации, пуснете ме да гледам майка си

Проф. Мариела Генева-Попова призна, че това е сериозен проблем, но отказа да коментира дали идеята е била нейна

Шефката на Клиниката по ревматология в пловдивската УМБАЛ "Свети Георги" използва дадената ѝ възможност да говори пред съда, за да поднесе извинение за схемата за милиони с фиктивни хоспитализации на пациенти. Въпреки това обаче отказа да коментира дали е мозъкът зад операцията, която прокуратурата разследва. Тя и служителят в медицински център Адриан Белов поискаха да излязат на свобода под гаранция - за да се грижат за близките си.

Прокурор Димитър Пехливанов заяви, че налице са всички предпоставки двамата обвиняеми да останат зад решетките. Няма колебание относно обоснованото предположение за вината им, тъй като събраните доказателства достатъчно ясно описват случилото се - създаване на организация в Клиниката по ревматология, която чрез фиктивни лечения е източвала пари от Здравната каса. Разпитани са много свидетели, сред които както пациенти, така и лекари и медицински сестри. Има и свидетел с тайна самоличност.

"Обвиняемият Белов е човекът, който е правил връзката между медицинския център и клиниката. Въвеждал е направленията със задна дата, след което е вписвал направление за хоспитализация, което е било усвоявано от Клиниката. Това е генерирало приход за самия медицински център", категоричен беше прокурорът. Размерът на вредата той посочи, че може да се установи по справки от "Информационно обслужване". Там е показано колко пациенти са постъпили от този медицински център и колко пари са платени за тях.

Картината се допълва и от показанията на проф. Попова, която снощи дала обяснения пред разследващите. Според прокурор Пехливанов има реална опасност двамата да извършат престъпление, ако бъдат пуснати на свобода. Той отбеляза, че обществената опасност за шефката на Клиниката е намалена заради обясненията ѝ и обещанието, че ще напусне болницата. И посочи, че ако съдът сметне, че няма нужда жената да бъде задържана, трябва да ѝ бъде наложен минимум "домашен арест".

"Безспорно в случая са налице две от предпоставките за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - че срещу клиентката ми са повдигнати 3 обвинения за тежки престъпления, но в конкретния случай не може да бъде направено обосновано предположение, че с една по-лека мярка има опасност да извърши престъпление или да се укрие", каза адвокат Георги Кутрянски. Добави, че няма доказателства за опасност проф. Попова да се укрие, а за това говорела само тежестта на обвиненията.

"Клиентката ми е единствената от всички обвиняеми, която е съдействала напълно на разследващите, като е дала изключително пълни обяснения. На практика е дала абсолютно обстойни и подробни обяснения, които изясняват фактическата обстановка и подкрепят много голяма част от обвинителната теза", заяви адвокатът. По думите му жената била с изключително добри характеристични данни. Кутрянски счита, че само тежестта на обвинението не трябва да мотивира взимането на "задържане под стража". И се съгласи, че "домашен арест" би свършил работа. Въпреки това поиска "парична гаранция", която би позволила на професорката да се грижи за "старата си болна майка".

"Единствената причина все още да не е подала молбата си за напускане на лечебното заведение е, че е задържана", каза защитникът. Шефката на Клиниката по ревматология се съгласи с казаното от адвоката си и изказа съжаление за случилото се. "Поднасям моите най-искрени извинения към най-близките ми, моето семейство, към колегите, които са стойностни хора и лекари, и към УМБАЛ "Свети Георги" и към цялото медицинско съсловие. Фиктивните хоспитализации са много сериозен проблем, с който аз не съм се справила. Четейки думите на младите ми колеги, те считат, че аз съм индикаторът да се правят такива. Отказвам да коментирам това. При първа възможност ще си подам молбата за напускане и ще поднеса извинения на цялата болница. Обръщам се към вас с молба за разбиране и милосърдие. Майка ми направи инсулт и няколко микроинсулта, сега е с деменция. Познава само мен и иска да вижда само мен. Ако бъда освободена под парична гаранция, ще имам възможност да се грижа за нея", каза проф. Мариела Генева-Попова.

Адвокат Катя Антонова, която защитава Адриан Белов, заяви, че нейният клиент е дал кратки обяснения при привличането му към наказателна отговорност. След като двамата се запознали с материалите по делото днес, тя посочи, че Белов работи единствено във въпросния медицински център. "Разпитани са служители оттам. Той не работи в университетската болница, не е медицинско лице и когато технологично обработва документи, които му се дават, той трудно може да ги разбере", каза Антонова. По думите ѝ няма опасност Белов да се укрие или да извърши ново престъпление. Той има дете на година и 7 месеца и искал да се грижи за него и майка му. Имал желание да даде подробни обяснения, но нямало как да го направи в производството за определяне на мярка за неотклонение. Антонова поиска парична гаранция, тъй като дори под домашен арест клиентът ѝ нямало да може да се грижи за детето и жена си.

"Поддържам казаното от моя адвокат. Искам да се извиня на най-близките си за създаденото положение и да помоля съда за снизхождение, за да се грижа за съпругата си и детето ни", каза Адриан Белов. В последните си думи двамата обвиняеми отново поискаха да бъдат освободени срещу пари