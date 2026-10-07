Изоставен куфар активизира полицията, докато в президентството тече КСНС (Видео, снимки)

Изоставен куфар активизира полицията в района на президентството. Поетапно полицаи спряха преминаването на пешеходци около фонтана на "Дондуков 2".
Куфарът е син на цвят. Според запознати той е бил оставен преди време от мъж, който е казал на полицията, че ще се върне да го вземе. Подозренията са, че багажът или е откраднат, или може да е зареден с взрив. До него има и оставена раница.
Има твърдения, че той бави края на Консултативния съвет по национална сигурност, който от 13 часа днес се провежда в сградата на президентството.
В 15:52 дойде и екип на пожарната. Движението на колите в района не е спряно.
Пред президентството има и екип на жандармерията.
Екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма дойдоха, за да обезвредят куфара. Имаха готовност той да бъде взривен, но в крайна сметка не се стигна до това, след като бе направена проверка на багажа и вътре бяха открити само дрехи.