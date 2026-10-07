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Изоставен куфар активизира полицията, докато в президентството тече КСНС (Видео, снимки)

Елица Чупарова

[email protected]

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Изоставеният куфар СНИМКА: Елица Чупарова

Изоставен куфар активизира полицията в района на президентството. Поетапно полицаи спряха преминаването на пешеходци около фонтана на "Дондуков 2".

Куфарът е син на цвят. Според запознати той е бил оставен преди време от мъж, който е казал на полицията, че ще се върне да го вземе. Подозренията са, че багажът или е откраднат, или може да е зареден с взрив. До него има и оставена раница. 

Според запознати куфарът е бил оставен преди време от мъж, който е казал на полицията, че ще се върне да го вземе СНИМКА: Елица Чупарова
Според запознати куфарът е бил оставен преди време от мъж, който е казал на полицията, че ще се върне да го вземе СНИМКА: Елица Чупарова

Има твърдения, че той бави края на Консултативния съвет по национална сигурност, който от 13 часа днес се провежда в сградата на президентството.        

Изоставеният куфар СНИМКА: Елица Чупарова
Изоставеният куфар СНИМКА: Елица Чупарова
   

В 15:52 дойде и екип на пожарната. Движението на колите в района не е спряно.          

СНИМКА: Елица Чупарова
СНИМКА: Елица Чупарова

Пред президентството има и екип на жандармерията.   

ВИДЕО: Елица Чупарова

Екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма дойдоха, за да обезвредят куфара. Имаха готовност той да бъде взривен, но в крайна сметка не се стигна до това, след като бе направена проверка на багажа и вътре бяха открити само дрехи.

СНИМКА: Елица Чупарова
СНИМКА: Елица Чупарова
                             
СНИМКА: Елица Чупарова
СНИМКА: Елица Чупарова
ВИДЕО: Елица Чупарова
СНИМКА: Елица Чупарова
СНИМКА: Елица Чупарова
ВИДЕО: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
СНИМКА: Георги Палейков
                                     

Изоставеният куфар СНИМКА: Елица Чупарова
Според запознати куфарът е бил оставен преди време от мъж, който е казал на полицията, че ще се върне да го вземе СНИМКА: Елица Чупарова
Изоставеният куфар СНИМКА: Елица Чупарова
СНИМКА: Елица Чупарова
СНИМКА: Елица Чупарова
СНИМКА: Елица Чупарова
СНИМКА: Елица Чупарова
СНИМКА: Георги Палейков

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