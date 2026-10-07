Изоставен куфар активизира полицията, докато в президентството тече КСНС (Видео, снимки)

Изоставен куфар активизира полицията в района на президентството. Поетапно полицаи спряха преминаването на пешеходци около фонтана на "Дондуков 2".

Куфарът е син на цвят. Според запознати той е бил оставен преди време от мъж, който е казал на полицията, че ще се върне да го вземе. Подозренията са, че багажът или е откраднат, или може да е зареден с взрив. До него има и оставена раница. Според запознати куфарът е бил оставен преди време от мъж, който е казал на полицията, че ще се върне да го вземе СНИМКА: Елица Чупарова

Има твърдения, че той бави края на Консултативния съвет по национална сигурност, който от 13 часа днес се провежда в сградата на президентството. Изоставеният куфар СНИМКА: Елица Чупарова

В 15:52 дойде и екип на пожарната. Движението на колите в района не е спряно. СНИМКА: Елица Чупарова

Пред президентството има и екип на жандармерията. ВИДЕО: Елица Чупарова

Екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма дойдоха, за да обезвредят куфара. Имаха готовност той да бъде взривен, но в крайна сметка не се стигна до това, след като бе направена проверка на багажа и вътре бяха открити само дрехи.