Шофьорът на автобуса, преобърнал се край село Асен, е с положителна проба за алкохол

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Шофьорът на автобуса, който по-рано в сряда се преобърна край село Асен, е тестван за употреба на алкохол и дрегерът е отчел 0,12 промила.

Автобусът е превозвал работници. Сигнал за катастрофата е получен в 14:08 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначални данни автобусът е самокатастрофирал. В него са пътували осем души, които са прегледани от медицински екип.

По информация на кмета на Павел баня Иса Бесоолу автобусът е фирмен и е пътувал по маршрут от село Горно Сахране през село Асен към село Скобелево.

На място е изпратен полицейски екип на Районното управление в Казанлък. Движението в района се осъществява без затруднения.