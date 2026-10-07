Временно ограничение на движението по ул. „Д-р Петър Берон" и бул. „Цар Фердинанд" на 8 и 9 октомври в Русе

На 8 и 9 октомври (четвъртък и петък) от 8 до 17 ч. ще бъде въведено временно ограничение на движението по две улици в Русе заради извършване на дейности, свързани с възстановяване на асфалтовата настилка. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В посочения часови интервал движението на моторни превозни средства по ул. "Д-р Петър Берон" в участъка от ул. "Хан Крум" до ул. "Симеон Велики" и по бул. „Цар Фердинанд" в участъка от ул. "Г. С. Раковски" до ул. "Алеко Константинов" ще се извършва в едното платно и ще бъде регулирано с пътни знаци.

Община Русе призовава водачите да се съобразяват с поставената маркировка и да преминават с повишено внимание в района.