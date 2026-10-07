Павликени внесе над 1600 подписа в петиция: не искат да ги подминават 6 бързи влака

Над 1600 жители на Павликени и Сухиндол се подписаха срещу намеренията на БДЖ 6 бързи влака да подминават гара Павликени без да спират. Това предвижда проектът за нов график, който трябва да влезе в сила от 13 декември.

"Железопътният транспорт е изключително важен за жителите на нашата община и ние не можем да приемем, че от 13 декември тази година 6 бързи влака ще подминават гара Павликени, без да спират на нея", посочва кметът инж. Емануил Манолов, който постави въпроса в ЖП управлението в Горна Оряховица по време на среща с представители на БДЖ "Пътнически превози" за обсъждане на проекта за график за движение.

В подкрепа на думите си внесъл и петиция от името на над 1600 жители на общините Павликени и Сухиндол, с която местните категорично желаят промени в проекто-графика за предстоящия сезон.

"Писмо с настояванията ни за промени в графика вече сме адресирали и до министъра на транспорта и съобщенията, както и до управителя на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД.

Считам за необходимо да бъде осигурено по-добро и пълноценно железопътно обслужване на гара Павликени, съобразено с реалните транспортни потребности на населението на общината и съседните общини", информира кметът във фейсбук страницата си.

Особено важно е да бъде осигурена възможност за пътуване на гражданите по направленията София – Бургас и Бургас – София, като бъде запазено и подобрено обслужването на гара Павликени от влакове № 2631 и № 2632.

Сред исканията е новите експресни влакове № 201, № 202, № 203 и № 204 по направлението София – Варна също да спират на гара Павликени.

Гара Павликени обслужва жителите на общините Павликени и Сухиндол. Пътникопотокът е значителен и показва реалната необходимост от поддържане на добри и удобни железопътни връзки. Железопътният транспорт е особено важен за хората, които ежедневно или периодично пътуват до Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен, София, Варна, Бургас и други населени места. Сред тях са работещи, учащи и студенти, пенсионери, както и граждани, които пътуват за прегледи, лечение и ползване на специализирана медицинска помощ в лечебни заведения извън общината, посочва Манолов.

За много жители железопътният транспорт е единственият достъпен начин за придвижване. В района липсват достатъчно удобни и регулярни автобусни връзки, които да могат да осигурят необходимата транспортна свързаност с големите градове. Наред с това значителното поскъпване на горивата увеличава разходите за пътуване с личен автомобил и поставя сериозна финансова тежест върху домакинствата, подчервата кметът.

Същевременно ангажираността на Община Павликени към железопътната гара е много сериозна. "Независимо, че прилежащите към нея площи не са общинска собственост, Община Павликени полага постоянни грижи за тях и отделя средства и ресурс за подобряване на средата и условията за пътуващите чрез поддръжка на зелените площи пред самата гара, заплащане на ежемесечен абонамент за химическа тоалетна, предназначена за ползване от клиентите на железопътната гара. Ние стопанисваме и пилоните със знамена до гарата, както и информационното табло зад тях", допълва инж. Манолов.

През миналите години Община Павликени финансира изграждането на външните стъпала и рампи към входа на железопътната гара, с което допринесе за подобряване на достъпа до сградата и условията за гражданите.