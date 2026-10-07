Вижте какво реши правителството днес

Правителството прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2025 г.

Министерският съвет прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2025 г.

Основна цел на Годишния доклад е да представи анализа, оценката и препоръките на изпълнителната власт относно предизвикателствата, рисковете, опасностите и заплахите за страната, както и ефективността на политиката за защита на националната сигурност.

Общата оценка на Доклада показва, че предизвикателствата пред националната сигурност не са изолирани по сектори, а се проявяват като взаимосвързана система от геополитически, институционални, демографски, икономически, социални, технологични, криминални, инфраструктурни и екологични рискове.

В доклада са представени основните дейности на министерствата и ведомствата, свързани с противодействието на заплахите пред националната сигурност. Посочени са основните резултати от дейността на службите за сигурност и службите за обществен ред за защита на националната сигурност.

В изпълнение на чл. 7, ал 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност докладът ще бъде представен в Народното събрание на Република България.

Одобрен е Меморандум за разбирателство за техническо сътрудничество между министерствата на финансите на България и Нидерландия

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за техническо сътрудничество между Министерството на финансите на Република България и Министерството на финансите на Нидерландия и упълномощи министъра на финансите да го подпише.

Документът е със срок на действие до 31 декември 2030 г. и с него се разширяват и улесняват обменът на знания, опит и техническа експертиза между двете министерства и други компетентни институции, ангажирани с публичните финанси. Ще се улесни обмяната на информация за политиките, процесите на вземане на решения, законодателството, инфраструктурата и услугите в областта на отговорност на двете министерства на финансите.

Тези цели ще допринесат за постигането на приоритетите и целите на българското правителство за отговорна и предвидима фискална политика, ефективно управление на публичните разходи, стабилна финансова система и прозрачност, устойчивост на публичните финанси и ефективна администрация, заложени в Програмата за управление на Република България за периода 2026 - 2030 г.

Дейностите в изпълнение на Меморандума ще бъдат включени в годишни двустранни програми за сътрудничество.

Променя се Устройственият правилник на Агенцията по обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) закрива пет щатни бройки. Това реши кабинетът на заседанието си днес, като прие промени в Устройствения правилник на Агенцията. Целта е оптимизиране на администрацията с 5%, преразпределение на функции между отделни структурни звена и намаляване на разходите за персонал.

Актуализирането на числеността на АОП е част от мерките за реформа в публичния сектор, насочени към подобряване на ефективността и оптимизиране на публичните разходи. Намаляването на броя служители няма да засегне правомощията на Агенцията и да ограничи предоставяните административни услуги и изпълняваните дейности.

Над 9 млн. евро са предоставени на общините Белослав и Родопи

Със свое постановление правителството одобри 9,2 млн. евро допълнителен трансфер за общините Белослав и Родопи.

На община Белослав се предоставят 5, 073 млн. евро, с които окончателно да се разплатят дейностите по изграждане на новия ферибот. Въвеждането му в експлоатация до края на 2026 г. е от стратегическо значение за транспортната свързаност на общината. Фериботната връзка е от ключово значение за ежедневното придвижване на гражданите, за достъпа до медицинска помощ, административни и социални услуги, както и за осигуряването на бърз и безпрепятствен достъп на специализираните служби при възникване на аварийни и извънредни ситуации.

Община Родопи ще получи 4,2 млн. евро за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Брестовица. С допълнителния ресурс ще се приключи цялостната подмяна на замърсената с манган селищна водопроводна мрежа и ще се осигурят нормални условия на живот за местното население чрез доставяне на качествена питейна вода.

Средствата за двете общини се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година.

Променя се Класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми за периода 2026-2030 г.

Със свое решение правителството извърши промени в Класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет се включва в държавния бюджет, с изключение на първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт, за периода 2026-2030 г.

Измененията се свързани със създаването на нова функционална област и бюджетна програма към нея със съответните кодове в програмната класификация в частта за новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията. Така ще се осигури функционирането й като независим специализиран държавен орган за превенция и противодействие на прояви на корупция на лица, заемащи публични длъжности, и установяване на несъответствие в декларираното от тях имущество.

Одобрена е позицията на страната ни за заседанията на Съвета ЕКОФИН и на Еврогрупата

Правителството одобри позицията на Република България за участие в заседанията на Еврогрупата и на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Срещите ще се проведат на 8 и 9 октомври 2026 г. в Люксембург.

Министрите ще дискутират доклада за конкурентоспособността на банковия сектор на ЕС. Съветът ще получи актуална информация и ще обсъди икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна. Министрите ще бъдат информирани за изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Участниците в заседанието ще обсъдят извлечените поуки от Европейския семестър 2026 г., ще одобрят Националния средносрочен фискално-структурен план на Чехия за периода 2027-2030 г., както и ще позволят на Гърция да се отклони от максималните темпове на растеж на нетните разходи.

Съветът ще приеме Заключения относно финансирането на борбата с изменението на климата с оглед на Конференцията на ООН, която ще се проведе в Анталия, в периода между 9-20 ноември 2026 г.

Дневният ред на заседанието на Еврогрупата включва следните теми: тенденциите в обменните курсове на валутите, годишният преглед на напредъка по отношение на Съюза на капиталовите пазари, ефективността и ефикасността на публичните финанси и влиянието на енергийните пазари върху икономиката на еврозоната.

Правителството включи два нови обекта в Списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Правителството прие допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

С постановлението „АХЕЛОЙ ОПМ" ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ" ЕООД се включват като нови обекти в Списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Предложението за допълнение се основава на предмета на дейност на двете фирми, а именно производството на отбранителни продукти, които имат съществено значение при планирането на гражданските ресурси за отбрана и могат да допринесат за укрепване на отбранителната способност на страната.

Определянето на „АХЕЛОЙ ОПМ" ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ" ЕООД за стратегически обекти от значение за националната сигурност ги поставя под прякото наблюдение и контрол от страна на Държавна агенция „Национална сигурност" по отношение идентифицирането и оценката на потенциалните рискове и заплахи, както и определянето на комплекс от мерки, гарантиращи осигуряването на физическата и информационната защита на предприятията.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МИИИ

Правителството прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по утвърдените разходи по области на политики, бюджетни програми и трансфери по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.

С постановлението се извършва вътрешнокомпенсирана промяна, с която се увеличават утвърдените разходи по Политиката в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособността, включително по бюджетните програми „Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията", „Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката", „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" и „Защита на потребителите".

Промените обхващат и Политиката в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество, по бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз", както и бюджетна програма „Администрация".

Необходимите средства ще бъдат осигурени чрез реализирани икономии по показателя „предоставени трансфери" за Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири".

Целта на промяната е да се преразпредели утвърденият бюджет на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г. и да се приведе в съответствие с актуалните приоритети и необходимостта от ефективно управление на наличния финансов ресурс.

Правителството одобри Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

С промените се преразпределят определени правомощия между министъра на икономиката, инвестициите и индустрията и министъра на иновациите и растежа, както и между второстепенните разпоредители с бюджет към съответните министри. Правомощията, които са в компетентността на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, ще бъдат отразени и в устройствените правилници на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

Приемането на Устройствения правилник няма да изисква допълнителни разходи, трансфери или други плащания по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Приет е актуализиран Национален план за противодействие на тероризма

Министерският съвет прие Решение за приемане на актуализиран Национален план за противодействие на тероризма. Планът е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за противодействие на тероризма и чл. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

При изготвянето му е взета предвид приетата с решение на 52-рото Народно събрание от 08.05.2026 г. структура на Министерския съвет, съгласно която са преобразувани Министерството на икономиката и индустрията в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и растежа чрез вливане на Министерството на електронното управление в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

Основни цели на плана са осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националните интереси на Република България срещу терористични заплахи; координиране на действията на компетентните държавни органи и превенция чрез установяване и отстраняване на факторите, способстващи извършването на тероризъм.

Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи, и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен терористичен акт.

Изменя се правителствено решение във връзка със сътрудничеството между Главна дирекция „Гранична полиция" и Командването на Бреговата охрана на Република Турция

Правителството прие изменение на Решение по т. 6 от Протокол № 40 от заседание на Министерския съвет на 17 септември 2026 г., като разреши влизането и пребиваването във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, пристанище Бургас и База „Гранични полицейски кораби" - Созопол при Регионална дирекция „Гранична полиция" - Бургас, на кораб TCSG - 312 (резервен TCSG - 303) на Командването на Бреговата охрана на Република Турция със статут на държавен кораб, в периода от 13 октомври 2026 г. до 16 октомври 2026 г., във връзка с провеждането на дейност „Посещение на гранично-полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България" от Плана за двустранно сътрудничество между Главна дирекция „Гранична полиция" и Командването на Бреговата охрана на Република Турция.

Целта на дейността „Посещение на гранично-полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България", е повишаване на ефективността на бреговата охрана чрез наблюдение на морската граница, превенция и борба с трансграничната престъпност, координиране на действия между Главна дирекция „Гранична полиция" и Бреговата охрана на Република Турция.

Одобрени са допълнителни средства за спорт във висшите военни училища и детските градини към Министерството на отбраната

Министерският съвет одобри допълнителни средства за 2026 г. за физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в държавните детски градини към Министерството на отбраната и държавните висши военни училища. Средствата, в размер на 22 539 евро се предоставят за децата от детските градини и за курсантите и студентите в редовна форма на обучение в държавните висши военни училища за учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за материално-техническото им обезпечаване.

МС одобри придобиването на още пет нови зенитно-ракетни комплекси по линия на SAFE

Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси (ЗРК). Той предвижда актуализация на първия етап на проекта за придобиване на един ЗРК IRIS-T SLM и включване на втори етап за допълнителни пет комплекса, с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, доставката на зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване.

Актуализацията на първия етап е свързана със замяна с друго оборудване на елемент (мултисензорен тракер) от определения състав на ЗРК в приетия вече с Решение на Народното събрание през 2024 г. проект за инвестиционен разход, както и намаляване на сроковете за доставка. Със замяната стойността на сключения вече договор ще се намали от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро. Общата стойност на двата етапа на проекта, финансиран по SAFE, е 1 106 466 933 евро.

Той предвижда и възможности за индустриално сътрудничество в дългосрочен аспект, както и за изграждането на необходимата инфраструктура за експлоатация на зенитно-ракетните комплекси и за съхранението и поддръжката на ракетите в определените им пунктове за постоянна дислокация. Ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към придобиваните зенитно-ракетни комплекси.

Целта на проекта е чрез придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси да се повишат способностите на Военновъздушните сили за противовъздушна отбрана в съответствие с изискванията на средата на сигурност. Актуализираният проект ще се реализира чрез подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и на Допълнение към договора за доставка с „Diehl Defence" за придобиване на системи за противовъздушна отбрана „IRIS-Т".

Правителството одобри допълнителни средства за подкрепа на българските общности, организации и медии в чужбина

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2026 г. в размер до 92 000 евро за финансиране на проекти по Програмата за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за периода 2026 - 2028 г.

Средствата ще бъдат насочени към подкрепа на инициативи на български общности, организации и медии в чужбина, свързани с противодействието на дезинформацията и информационното манипулиране, повишаването на медийната грамотност и изграждането на обществена устойчивост към външна намеса и информационно въздействие.

Подкрепата е насочена приоритетно към българските общности в държавите от Западните Балкани, както и в Украйна и Република Молдова. Чрез финансираните проекти ще се подпомага развитието на организационния и техническия капацитет на българските организации и медии в чужбина и създаването и разпространението на достоверно дигитално медийно съдържание.

Предоставянето на финансовата подкрепа е част от последователните усилия на Министерството на външните работи за укрепване на връзките с българските общности зад граница и за повишаване на тяхната устойчивост спрямо съвременните предизвикателства в информационната среда.

България открива почетно консулство в град Суонзи, Уелс, Обединено кралство

Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в град Суонзи и консулски окръг, обхващащ територията на Уелс,

За почетен консул е определен г-н Хенри Гилберт. Tой притежава богат управленски опит в частния, държавния и доброволческия сектор. Активната му гражданска дейност в области като социално приобщаване, общностна устойчивост и иновации има важна обществена роля в региона на Уелс.

Целта на новото консулство е да разшири възможностите за подкрепа и Защита на интересите на нарастващата българска общност в региона на Уелс, както и да допринесе за укрепване на присъствието на България в Обединеното кралство.

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси"

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси", което ще се проведе на 13 септември 2026 г. в Люксембург. Дневният ред на Съвета включва продължаване на политическия дебат по предложението за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2028­-2034 г.

Министрите ще обсъдят заключенията на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15-16 октомври 2026 г. в Брюксел, които включват темите Миграция Конкурентоспособност, Разширяване и реформи и др.

Ирландското председателство на Съвета на ЕС ще предостави информация относно пакетите за опростяване на законодателството на ЕС.

В рамките на заседанието е планирано преглед на актуалната ситуация по процедурата по чл. 7 от Договора за ЕС спрямо Унгария.

Ще бъде направен преглед и на актуалното състояние на съвместната декларация за законодателните приоритети на ЕС за 2026 г. и пътната карта „Една Европа, един пазар".

Правителството одобри годишния доклад за решенията на ЕСПЧ и на СЕС по дела срещу България

Министерският съвет прие решение за внасяне в Народното събрание на Тринадесетия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дела срещу България за 2025 г.

Докладът е в две части за двете наднационални юрисдикции. Той обхваща 2025 г. като представя актуална информация за производствата и изпълнението на решенията пред тези две съдилища.

В първата част на доклада, изготвен от Министерство на правосъдието, са разгледани основните тенденции в практиката на ЕСПЧ по отношение на България, актуалните статистически данни за жалбите и решенията срещу страната, както и развитието по изпълнението на постановените решения под наблюдението на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Докладът съдържа информация за решенията, по които през отчетния период наблюдението на Комитета на министрите е приключило, както и за изпълнението на онези, по които е отчетен съществен напредък. Представени са предприетите от българските власти законодателни, институционални и практически мерки за изпълнение на решенията на Съда и резултатите от тяхното прилагане.

Специално внимание е отделено на решенията и групите дела, по които продължава наблюдението на Комитета на министрите и по които са необходими допълнителни мерки. Разгледани са основните проблеми, установени от Съда в различни области, включително наказателното правосъдие, свободата на сдружаване, защитата на собствеността, защитата от домашно насилие, условията в местата за лишаване от свобода и други.

В доклада е представена и информация за сътрудничеството между българските институции и Съвета на Европа в процеса на изпълнение на решенията на ЕСПЧ, както и за предприетите действия във връзка със създаването на механизъм за координация" на изпълнението на решенията на Съда на национално равнище

Втората част на доклада е изготвена от Министерство на външните работи и представя актуална информация както за образуваните дела, така и за постановените решения по преюдициалните или преките производства пред СЕС.

Държавата подкрепя с над 2,6 млн. евро дейността на национално представителните организации на и за хората с увреждания

Правителството утвърди предназначението на субсидиите на национално представителните организации на и за хората с увреждания за бюджетната 2026 година. Те се предоставят за изпълнение на дейности за гарантиране на правата на хората с увреждания, подобряване на техния живот и насърчаване на пълноценното им включване в обществото. Предоставените от държавата средства не могат да се използват за икономически или инвестиционни дейности.

Предоставянето на финансова подкрепа от държавата е регламентирано в Закона за хората с увреждания. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. общият размер на субсидията е 2 607 300 евро.

Средствата ще се разпределят между 20 национално представителни организации на и за хората с увреждания. Размерът на субсидията за всяка от тях е индивидуален и е съобразен с техните предложения за финансиране на дейности, които спомагат за подобряване начина на живот и социалното включване на хората с увреждания.

Олимпийските медали от XI клас също ще са вход за университетите

Лауреатите на национални или международни олимпиади или състезания, носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка според отличията, получени и в XI клас.

Това предвижда изменение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет.

Досега Наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат- студентите при балообразуването и класирането единствено, ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от XII клас. С редакцията текстът в Наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование.

На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6,00 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата.

Одобрено е допълнително финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Министерският съвет одобри финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 3 918 567 евро. Средствата са предназначени за доокомплектоване на Районен център за трансфузионна хематология - Бургас, за медицинска апаратура и стопански инвентар.

Основна цел за създаване на РЦТХ Бургас е трайно и устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на достатъчно количество кръв и кръвни съставки, необходими на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Бургас.

Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора.

Заместник-министър Мира Йосифова е определена за председател на българската част на Постоянната междуправителствена комисия „България- Бавария"

Правителството определи заместник-министъра на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова за председател на българска част на Постоянната междуправителствена комисия „България - Бавария" и одобри състава на комисията.

Създадената през 1995 г. Постоянна междуправителствена комисия „България - Бавария" се е утвърдила като ефективен инструмент за координация и развитие на сътрудничеството във всички области от взаимен интерес между Република България и германската федерална провинция Бавария.

Дейността на комисията съществено допринася за разширяване на двустранните връзки в приоритетните области като иновации, стартиращи предприятия, трансфер на технологии, дигитализация на икономиката, насърчаване на партньорството между малките и средни предприятия.

От публична държавна собственост на частна държавна собственост се променя статутът на имот в гр. Враца

С решение на Министерския съвет се променя статутът на имот в гр. Враца от публична държавна собственост на частна държавна собственост.

Имотът представлява самостоятелен обект на първия етаж в сграда на ул. „Лукашов" № 1. Едновременно с това поради отпаднала необходимост управлението му се отнема от Министерството на вътрешните работи.

С нормативни промени се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти

Авансовите плащания при изпълнението на различни проекти няма да подлежат на индексация. Това предвижда приетият от правителството проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 2022 г.

Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация се определя за всяко календарно тримесечие по специална формула, включваща различни данни и стойности на цените на материалите, минималната работна заплата, изпълнени дейности и др. Целта на изменението е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различните видове плащания.

Авансите се изплащат непосредствено след сключване на договора/споразумението за изпълнение на дадена поръчка. Така текущата инфлация е калкулирана при определяне на договорната цена. Авансът представлява предварително плащане на част от уговореното общо възнаграждение по договора, което е предназначено за осигуряване на средства за стартиране на изпълнението на строителството, поради което не следва да се включва към стойността на реално извършените и отчетени дейности, които са предмет на индексация. Всички останали плащания се начисляват към момента на извършване на съответните дейности.

С предложените промени се въвеждат яснота и еднозначен подход при отношенията между страните по договора за обществена поръчка, като се посочва моментът, спрямо който следва да се определи индексацията на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация. Тя ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както досега – при приемането им. Анализът сочи, че приемането на дейностите по съответният договор или рамково споразумение като критерий за определяне на приложимия индекс за тримесечието на индексация изкривява действителното положение предвид обстоятелството, че в сключените договори или рамкови споразумения се съдържат различни клаузи, уреждащи приемането на извършената работа. Правната възможност извършената работа да бъде приемана през различни периоди от време води до изкривяване на обезщетителния характер на индексацията, както и до неоснователно обогатяване в някои случаи. Така ще се преодолеят различията при прилагането на методиката във връзка с последиците от увеличението на разходите за основни стоки и материали, формиращи стойността на договора или споразумението за строителство в резултат на инфлация.

Предвижда се и изменение на момента на индексиране на цената на строително- монтажните работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които отговаря. В този случай ще се прилага по-ниският между тримесечния индекс към датата на падежа на задължението и към датата на изпълнението, а не датата на приемането.

С 25 млн. евро се увеличава сумата на гаранционното споразумение по кредита на „Булгартрансгаз" ЕАД от ОББ за изграждане на Вертикалния газов коридор

С 25 млн. евро до 127 258 370 евро ще бъде увеличен дългосрочният кредит, отпуснат на „Булгартрансгаз" ЕАД от „Обединена българска банка" АД на 12 септември 2025 г. за изграждане на Вертикалния газов коридор. На днешното си заседание Министерският съвет разреши увеличаване на сумата по гаранционното споразумение, което е предварително условие за увеличаване на главницата по кредита и удължаване на периода на усвояването му до 31 декември 2026 г.

Инициативата „Вертикален газов коридор" е стратегически проект за енергийна инфраструктура, който цели подобряване на сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ в Югоизточна и Централна Европа. Тя е съвместно начинание на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Допълнителните средства ще бъдат използвани за завършване на следните инвестиционни проекти, част от Вертикалния газов коридор: „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България"; „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния".

Над 1,26 млрд. евро приходи са предвидени в бюджета на фонд „Сигурност на електроенергийната система" за 2026 г.

Приходи в размер на 1,261 млрд. евро са предвидени в бюджета на фонд „Сигурност на електроенергийната система" за 2026 г., одобрен от Министерския съвет. Най-голям дял от приходите се очаква да постъпи от продажбата на квоти за емисии на парникови газове - 666 млн. евро. Приходите от вноски по чл. 36е от Закона за енергетиката са прогнозирани в размер на 202,731 млн. евро, а средствата по чл. 36д, ал. 1, т. 8, 8а и 11 от закона - в размер на 392,477 млн. евро.

Планираните разходи на Фонда за 2026 г. са в общ размер на 1,488 млрд. евро. Средствата ще се използват за покриване на разходите на „Национална електрическа компания" ЕАД и за плащания по договори за компенсиране с премии - общо 846,488 млн. евро; за компенсации по приети от Министерския съвет програми - 233,157 млн. евро; за компенсации на крайните снабдители, включително за битови крайни клиенти и за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени - 401,041 млн. евро; за лихви по финансиране на проекти за енергийна ефективност - 5,113 млн. евро, както и за издръжка на Фонда - 2,027 млн. евро.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. е предвиден трансфер към Фонда чрез бюджета на Министерството на енергетиката в размер на 36,426 млн. евро. В бюджета са отчетени и налични средства в началото на периода в размер на 251,710 млн. евро, като прогнозната наличност в края на 2026 г. е 61,619 млн. евро. С одобряването на бюджета се осигуряват необходимите средства за изпълнение на нормативно установените функции на Фонда и за запазване на финансовата стабилност в сектор „Енергетика".

Одобрени са резултатите от Неформалното заседание на Съвета на ЕС по транспорт

България участва с ключови позиции в Неформалното заседание на Съвета на ЕС по транспорт на 21 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия. Срещата акцентира върху два критични въпроса, пред които е изправен Европейският съюз: безопасността на движението по пътищата и ролята на новите технологии, както и необходимостта от намаляване на зависимостта на автомобилния транспорт от изкопаеми горива.

Българската делегация подчерта сериозния потенциал на свързаните и автономни превозни средства, като посочи, че внедряването на технологиите трябва да става поетапно, в рамките на ясни правила и гарантирана безопасност. Във връзка с бъдещия надзор над новите технологии, България предложи да се обсъди създаването на специализирана европейска агенция, която да координира процесите и да адаптира законодателството.

В обсъждането на последиците от кризата с горивата за транспортния сектор на ЕС страната ни подкрепи подхода на координирани мерки, които ще спомогнат за запазване на европейската транспортна свързаност и за поддържане на конкурентоспособността на европейските превозвачи на международния пазар. Мащабните инвестиции в чисти технологии и декарбонизация на транспорта ще доведат до намаляването на външните енергийни зависимости, което има пряко отражение върху сигурността.

Правителството прие промени на концесионния договор за добив на минерална вода от сондаж № 5 находище „Девин"

Министерски съвет прие предложението, отправено от концесионера „Девин" ЕАД, за изменение на концесионния договор, сключен на 14 април 1999 г. за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж № 5 на находище „Девин", община Девин, област Смолян. С изменението се увеличава предоставения общ годишен експлоатационен ресурс по Договора до 406 755 кубически метра годишно.

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 12 октомври в Люксембург.

В дневния ред е предвидено министрите да проведат дискусия по законодателния пакет за ревизия на Европейската система за търговия с емисии. За България е важно измененията да осигурят подход, който едновременно не компрометира намаляването на емисиите на парникови газове и в същото време подкрепя конкурентоспособността, заетостта и индустриалния капацитет в ЕС.

Очаква се министрите да приемат заключения, изразяващи основните елементи на преговорната позиция на ЕС за 31-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе през ноември тази година в Анталия.

В рамките на заседанието ще бъдат приети и заключения на Съвета на ЕС относно позицията на Съюза за предстоящите през октомври т.г. срещи по Рамковата конвенция за биологично разнообразие на ООН в Ереван, Армения. Документът представя дългосрочната визия на Съюза за устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието.

Министерският съвет прие решение за участието на България в 20-ото издание на Венецианското биенале за архитектура през 2027 г.

Министерският съвет прие Решение за участието на Република България в 20-ото издание на Венецианското биенале за архитектура във Венеция, Италианската република, от 8 май до 21 ноември 2027 г.

Биеналето е мултидисциплинарно и е сред най-престижните културни институции в световен мащаб. Международната изложба за архитектура се провежда през две години и протича по предварително обявена тема със социално значимо послание. Куратори на международната изложба са Уанг Шу и Лу Уеню, известни с работата си с традиционни материали и разглеждането на „смъртта на архитектурата" чрез прости, дълбоки концепции. Техният подход набляга на местния контекст, занаятчийското майсторство и съживяването на съществуващи общи структури. Въпреки че конкретната тема все още не е обявена, тяхната работа сочи към задълбочено проучване на устойчиви, локално значими и „любителски" (или „изкусни" в местен контекст) архитектурни практики. Изложбата през 2027 г. продължава фокуса на Биеналето върху неотложни, глобални проблеми, потенциално надграждайки върху темите за устойчивост и взаимодействие с околната среда.

Самото биенале, като международно събитие с многобройни официални участия на различни държави, винаги е било платформа за представяне на творби на чужденци от цял свят. Участниците се насърчават да черпят вдъхновение от своя местен контекст, като техният разнообразен принос стимулира глобален разговор за бъдещето.

Участието на Република България цели популяризиране на постиженията на съвременната българска архитектура, стимулиране на двустранното сътрудничество в областта на архитектурата и мобилността на творците, утвърждаване имиджа на България и използването на капацитета на страната ни за постигане на значими външнополитически цели и приоритети в областта на културата и визуалните изкуства.

Изменя се Наредбата за Националния туристически регистър и Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър и Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър и Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма се приема в изпълнение на изискването за задължителна регистрация на доставчиците на атракционни услуги като условие за осъществяване на дейността, съгласно Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

Допълненията в Наредбата за Националния туристически регистър уреждат условията и редът за поддържането и ползването на Регистъра на доставчиците на атракционни услуги - детайлизират се процедурите по вписването на доставчик на атракционни услуги, извършването на промени във вписаните обстоятелства и заличаването на вписването.

С допълненията в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма е определен размерът на таксите, посочени в Закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност - за първоначално вписване на доставчик на атракционни услуги и за вписване на промени в обстоятелствата относно регистриран доставчик на атракционни услуги.

Одобрен е проект на Закон за изменение на Валутния закон

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Валутния закон. С промените се цели усъвършенстване на нормативната уредба относно административното регулиране на дейностите по добиване, преработване и сделки с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Едновременно с това се намалява административната тежест за стопанските субекти и се повишава ефективността на административното обслужване.

В закона изрично се определя съдържанието на публичния регистър на лицата, извършващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Отпада ограничението осъществяването на дейността да започне след изтичане на 14 дни от регистрацията.

Намаляват се от 7 работни на 5 работни дни сроковете за разглеждане на документите и за уведомяване на заявителя да отстрани установени непълноти и/или неточности по представените документи, както и от 10 работни на 5 работни дни за предоставяне на административната услуга по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Министърът на правосъдието ще провежда и координира политиката в областта на правната помощ

Министърът на правосъдието ще назначава и освобождава председателя и заместник-председателя на Националното бюро за правна помощ (НБПП), предвиждат приетите промени в Закона за правната помощ, приети днес от правителството.

Промяната цели по-ясно обвързване на правомощията с отговорността за държавната политика в областта на правната помощ. Тя се разработва, координира и провежда от министъра на правосъдието, а НБПП е органът, чрез който се организира и прилага на практика. Бюрото е и второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на правосъдието.

В момента председателят и заместник-председателят на НБПП се назначават и освобождават от министър-председателя, въз основа на решение на Министерския съвет, въпреки че предложението за назначаването им се прави от министъра на правосъдието. С промяната се цели да бъде преодолян този институционален дуализъм и да има яснота кой носи управленската и политическата отговорност за провеждането на политиката в областта на правната помощ.

Разпоредбите предвиждат и нови основания за предсрочно прекратяване на мандата на председателя и заместник-председателя, свързани с придобиването или упражняването на право на пенсия. Въвежда се и основание за предсрочно прекратяване на мандата на член на НБПП при действия, които накърняват престижа на Бюрото.

При предсрочно прекратяване на мандата на председателя функциите му до назначаването на нов ще се изпълняват от заместник-председателя, а при липса на такъв - от член на НБПП, определен от министъра на правосъдието.

Електронна заверка на ловните билети и по-ефективен контрол предвиждат промени в Закона за лова и опазване на дивеча

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

Предлаганите изменения са насочени към намаляване на административната тежест за ловците и кандидат-ловците, улесняване на процедурите и повишаване на ефективността на контрола срещу нарушенията и незаконното ловуване.

Със законопроекта се създава възможност лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов или не са успели да се явят на определената дата по уважителни причини, да могат да се явят повторно на друга дата в рамките на същата календарна година.

Предвижда се и улеснение при заверката на ловните билети. Ловците ще могат сами да извършват заверката по електронен път или чрез съответното ловно сдружение, като се запазва и съществуващата възможност тя да бъде извършвана в държавните горски и ловни стопанства.

С промените се усъвършенства и административнонаказателната рамка на закона. Създава се възможност за налагане на санкции и при други нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за прилагането на закона, за които до момента не е предвидена изрична административнонаказателна разпоредба.

Очаква се прилагането на новите правила да улесни упражняването на правото на лов, да подобри превенцията и контрола върху незаконните дейности и да допринесе за по-доброто управление и опазване на дивечовите ресурси в страната.

Прието е Постановление за създаване на териториални дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност"

Министерският съвет прие Постановление за създаване на териториални дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност" и определяне на седалищата и районите им на действие.

С цел оптимизиране на дейността и рационално използване на ресурсите на агенцията се създават пет териториални дирекции, чиито райони на действие обхващат териториите на по няколко области.

Отменя се Постановление № 316 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на териториални дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност" и определяне на седалищата и районите им на действие.

Одобрено е участието на Република България в Международното изложение за биохрани „БИОФАХ 2027"

Министерският съвет прие решение за одобряване участието на Република България с национален щанд на Международното изложение за биохрани „БИОФАХ 2027". То ще се проведе в периода от 16 до 19 февруари 2027 г. в гр. Нюрнберг, Федерална република Германия.

Международното изложение за биохрани „БИОФАХ" е едно от най- авторитетните в света изложения в областта на биохраните. Участие в изложение от подобен мащаб дава шанс на представителите от родното биологично селско стопанство и хранително-вкусова промишленост да утвърдят позициите си сред световния бизнес в областта на биологичното производство, както и да разширят съществуващите контакти и да намерят нови пазари. Развитието на биоземеделието е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, предвид ролята му за развитието на по-висок стандарт за консумация на храни, благосъстоянието на околната среда и опазване на природните ресурси и биологичното разнообразие.

Разходите по подготовката и участието на Република България са за сметка на бюджета на Министерството на земеделието и храните, с изключение на тези, които ще бъдат обезпечени от Държавна помощ „Помощ за участие в изложения".

Одобрена е българската позиция за Съвета на министрите на ЕС във формат „Телекомуникации"

Правителството одобри позицията на България за участието в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Телекомуникации", което ще се проведе на 13 октомври 2026 г. в гр. Лимерик, Ирландия.

България ще подкрепи ускоряването на прехода към оптични мрежи, но ще настоява за достатъчно време, гъвкавост и отчитане на националните особености при изключването на медните мрежи, както и за запазване на основната роля на националните регулатори при прилагането на правилата.

По време на форума ще бъдат обсъдени изключването на медните мрежи и достъпа на едро в контекста на предложението за Акт за цифровите мрежи (Digital Networks Act, DNA) и на стратегическото значение на спътниковата свързаност за Европа.

Правителството одобри присъединяването на България към Съвместното изявление за възможностите за партньорство в областта на изкуствения интелект

Правителството прие Решение за одобряване присъединяването на България към Съвместното изявление относно възможностите за партньорство в областта на изкуствения интелект (Joint Statement on AI Opportunity Partnership).

Съвместното изявление е международна декларация, инициирана от Съединените американски щати, която има за цел да насърчи иновациите в областта на изкуствения интелект и да допринесе за сигурността и устойчивостта на споделените вериги за доставки на технологии.

Сред основните акценти са развитието на цялостната инфраструктура, необходима за разгръщането на потенциала на изкуствения интелект - от достъпа до критични минерали и енергийни ресурси до изчислителните мощности и производството на полупроводници.

Приоритетите, заложени в Съвместното изявление - насърчаване на иновациите, изграждане на сигурни и надеждни екосистеми за изкуствен интелект, укрепване на свързаните вериги за доставки и инфраструктура, както и стимулиране на инвестициите, научноизследователското сътрудничество и технологичното развитие - са в съответствие с провежданите от България политики в областта на изкуствения интелект и цифровата трансформация.

Към Съвместното изявление за момента са се присъединили 54 държави.

Участието в инициативата ще създаде допълнителни възможности за страната ни да се възползва от международното сътрудничество в сферата на софтуерните инвестиции, развитието на човешкия капитал и образованието, както и от споделянето на изчислителни ресурси и технологичен капацитет.

Министерският съвет предлага проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова да бъдат удостоени с орден „Св. св. Кирил и Методий" - огърлие за особено значимите им заслуги в областта на културата и опазването на културно-историческото наследство

Министерският съвет прие решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова с орден „Св. св. Кирил и Методий" - огърлие за особено значимите им заслуги в областта на културата и опазването на културно-историческото наследство.

Предложението за награждаване е продиктувано от значимия принос на двамата учени в областта на археологията и опазването на културно-историческото наследство, както и за успешното приключване на дългогодишните преговори и проучвания довели до връщането на тленните останки на българските царе Самуил, Иван Владислав, Гаврил Радомир и децата му от Република Гърция до Република България.

Това изключително национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество, представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойно отношение към личността и наследството на един от най-значимите български владетели.

Участието на двамата изтъкнати археолози в този исторически процес има особена стойност, тъй като свързва професионалната отговорност на българската археология с една от най-значимите каузи за съхраняване и възстановяване на националната памет.

Министерският съвет предлага Валентин Порязов да бъде удостоен с орден „Стара планина" - първа степен, за неговите изключително големи заслуги към Република България

Министерският съвет прие решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Валентин Порязов с орден „Стара планина" - първа степен, за неговите изключително големи заслуги към Република България.

Предложението за награждаване е продиктувано от значимия принос на Валентин Порязов, който като извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция изиграва ключова дипломатическа роля за успешното приключване на дългогодишните преговори довели до връщането на тленните останки на българските царе Самуил, Иван Владислав, Гаврил Радомир и децата му от Република Гърция до Република България.

Това изключително национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество, представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойно отношение към личността и наследството на един от най-значимите български владетели.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване"

Министерският съвет на Република България прие Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване".

Законът за Държавна агенция „Разузнаване", в сила от 1.11.2015 г., е първият самостоятелен закон, посветен изцяло на управлението, устройството и дейността на разузнавателното ведомство на Република България и на статута на неговите служители.

Десетгодишният период на прилагане на този закон показа, че неговите норми са добра основа за изграждане на една съвременна и отговорна разузнавателна институция и за организиране на дейността й в защита на националната сигурност и интереси. Същевременно изпълнението на закона разкри, както непълноти и неточности в първоначалната редакция, така и необходимост от актуализиране заради развитие или промяна на регулираната материя.

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване" цели:

1. Формулиране по точен и изчерпателен начин, който не създава предпоставки за стеснително тълкуване, на основните норми на закона, отнасящи се до функциите на Агенцията, свързани с придобиване и предоставяне на разузнавателна информация.

2. Допълнение на законовите разпоредби относно ръководните органи на ЗДАР - председател и заместник-председател и на контролния орган инспектор, за да се избегнат практически трудности при прилагане на тези разпоредби.

3. Уреждане в закона на правомощието на председателя да въвежда допълнителни мерки за сигурност за защита на класифицирана информация - служебна тайна, както и да взема мерки за защита на оперативния архив и оперативния отчет.

4. Допълване на посочени в закона институции, чиито информационни фондове Агенцията има право да ползва по начин, непозволяващ разкриване на интереса на Агенцията и при спазване на принципа „необходимост да се знае".

5. Изменения и допълнения на статута на служителите на Агенцията, включително на председателя и заместник-председателите.

6. Изменение и допълнение на нормите, отнасящи се до дисциплинарната отговорност на държавните служители на Агенцията, за да се отстранят проблемите, възникващи при реализирането й и да се отрази натрупаната положителна практика.

7. Допълване раздела на ЗДАР, уреждащ прекратяване на служебните правоотношения, с основания за прекратяване на служебните правоотношения поради настъпила психологическа непригодност или поради настъпили заболявания, които са несъвместими с изпълнението на служебни задължения. Усъвършенстване на нормите, отнасящи се до процедурите за прекратяване на служебното правоотношение.

8. Отмяна на чл. 8а от Закона за противодействие на тероризма (ЗПТ), уреждащ контратерористичното звено, разположено в Държавна агенция „Разузнаване", предвид дублирането на дейността му с Националния контратерористичен център, разположен в Държавна агенция „Национална сигурност".

9. Защита на данните на директорите на дирекции в ДАР, представляващи класифицирана информация, при подаване на декларации по Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Специални условия, ред и срок за подаване на декларациите по този закон от служители, които са на прикритие извън територията на страната.

Пълният текст на одобрения законопроект и мотивите към него са публикувани в системата за обществени консултации и на сайта на Държавна агенция „Разузнаване".