Николай Димитров: Фестивалът „Есенни пасажи" превръща Несебър в кулинарна столица на Черноморието

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Националният фестивал „Есенни пасажи" за 13 път ще разкрие очарованието на октомврийския Несебър и притегателната сила на есенното море. В дните 16-18 октомври общината е подготвила богата културно-кулинарна програма, която ще даде възможност на гражданите и гостите да съпреживеят незабравими емоции сред непреходната красота на живописния полуостров.

Сърцето на фестивала – пл. „Месамбрия", отново ще бъде притегателен център за всички, търсещи повод да общуват, да се забавляват и да се насладят на прясно приготвени рибни специалитети.

Сред акцентите в програмата са концертите на трима талантливи участници в популярното музикално риалити „Гласът на България" - Марияна Добрева, Самуел Мануелян и София Главопулу. В програма ще вземат участие и ВГ при ОДК-Несебър, местни самодейни състави към НЧ „Яна Лъскова" –Несебър и към НЧ „Гоце Делчев" - Равда. За най-малките са предвидени забавни игри, както и кулинарно състезание. Майсторът в приготвянето на рибни блюда – шеф-готвач Дико Томчев, отново ще радва присъстващите с вкусни рибни специалитети, създадени пред очите им.

През трите дни на фестивала местни производители на черноморски рибни продукти ще имат свои щандове на площад „Месамбрия" в Стария Несебър, ресторантьори ще радват присъстващите с деликатеси, сладкари ще се погрижат за всяко изтънчено небце, а специална селекция от отбрани сортове вина ще допълва кулинарното изживяване, превръщайки празника в истинско тържество за сетивата.

„Фестивалът „Есенни пасажи" е ключов в нашата последователна политика за развитие на устойчив фестивален туризъм и удължаване на туристическия сезон в община Несебър. Нашата цел е чрез богата културна програма и кулинарни прояви да покажем, че градът ни притежава уникални изживявания и извън летните месеци.", коментира кметът на Община Несебър Николай Димитров.

Предлагаме на Вашето внимание пълната програма на едно от най-атрактивните и очаквани събития през есента в Несебър.

ХІІІ национален рибен фестивал „Есенни пасажи" – Несебър 2026

Площад „Месамбрия"

16 ОКТОМВРИ 2026 г.(ПЕТЪК)

12:00 часа

- музика

17:30 часа

- Концерт с участието на ДВС „СЮРПРИЗ", ДТШ при НЧ „Яна Лъскова 1905" - Несебър и деца от МШ „Феда".

19:00 часа

- Концерт на Марияна Добрева, Самуел Мануелян и Бенд

17 ОКТОМВРИ 2026 г.(СЪБОТА)

10:00 часа

- ШЕФ Дико Томчев – демонстрация

Рибни рецепти

10:30 часа

- „Рибари" – детска игра за най- малките.

11:00 часа

- Детско рибно кулинарно състезание с шеф Дико Томчев

12:30 часа

- Дегустация на рибен специалитет на ШЕФ Дико Томчев

13:30 часа

- Концерт на групите при НЧ „Яна Лъскова 1905"- Несебър ХГП „Месамбрия", ФФ „Българка", ФФ „Македонка".

16:00 часа

- „Откриватели" – детска игра за по-големи деца.

19:00 часа

- Концерт на София Главопулу и Ерос Бенд.

18 ОКТОМВРИ 2026 г.(НЕДЕЛЯ)

10:00 часа

- ШЕФ Дико Томчев – демонстрация

Рибни рецепти

10:30 часа

- „Пълна кофа с риба" – детска игра за най- малките.

12:30 часа

- Дегустация на рибен специалитет на ШЕФ Дико Томчев

13:00 часа

- „Есенен ритъм"- концерт на ВГ при ОДК – Несебър

14:00 часа

- „Рибознайци" – детска игра за по-големи деца.

15:00 часа

- Хоротека с ТГ „Равдалина"