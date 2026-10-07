Столичният инспекторат продължава с мерките срещу запрашаването от строежите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новата методология и боди камерите водят до устойчива промяна в поведението на строителите

Близо 500 проверки (489) и 66 акта за установени административни нарушения са резултатите от контрола на Столичния инспекторат върху замърсяването от строителните дейности в София през месец септември. Числата отчитат устойчива тенденция на спазване на правилата, постигната благодарение на въведената нова методология, риск-базираният подход и боди камерите за инспекторите на терен. Новият модел на работа е част от политиката на Столичната община за по-чист въздух в София. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„С новата методология и въвеждането на боди камерите подобрихме начина, по който извършваме контрола на строителните обекти. Екипите ни вече работят по единни стандарти, преминаха през теоретични и практически обучения и проверките са по-добре планирани и проследими. Ефектът вече е видим и на терен – откакто екипите работят с боди камери, случаите на агресивно поведение от страна на представители на строителни фирми са намалели осезаемо", заяви директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

"За нас санкцията е инструмент, а не крайна цел. Най-важното е нарушението да бъде отстранено и замърсяването да бъде спряно още на строителната площадка, преди да стигне до улиците на София." допълни директорът на Инспектората.

Строг контрол върху източниците на запрашаване и ФПЧ10

Строителните дейности са сред основните източници на вторично запрашаване и фини прахови частици (ФПЧ10) в градската среда. Затова екипите на Инспектората следят безкомпромисно за спазването на ключови екологични изисквания:

Почистване на ходовата част: Задължително измиване на гумите на тежкотоварната техника и наличие на изправни устройства за миене преди излизане от обекта.

Безопасен транспорт: Забрана за движение на камиони с неуплътнени каросерии или без предпазни мрежи и чергила, които допускат разпиляване на земни маси и строителни материали по уличната мрежа.

Ограничаване на праха на място: Задължително оросяване при извършване на дейности, предизвикващи запрашаване.

Регламентирани маршрути: Контрол върху направленията за извозване на строителни отпадъци и земни маси.

Чистота на прилежащите пространства: Контрол за замърсяване на улиците, тротоарите и пространствата около строителните обекти и своевременното им почистване.

Обезопасяване на обектите: Задължително наличие на огради и актуални информационни табели.

Планиран контрол на над 2700 обекта и борба с шумовото замърсяване

С въвеждането на новия модел от пролетта насам, Инспекторатът премина към планиран превантивен и последващ контрол. Инспекторите актуализират и следят регистър с над 2700 строителни обекта на територията на Столичната община, като проверките се съобразяват с конкретния етап на строителство.

Сериозен акцент в работата остава и контролът върху шума от строителни дейности - един от най-честите сигнали от гражданите през последните три месеца. Проверява се спазването на забраната за извършване на шумни дейности в часовете от 14:00 до 16:00 ч.

Дежурните екипи на Столичния инспекторат продължават контрола на терен и през почивните дни.