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Медалите и отличията от XI клас ще важат за прием в университет

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Снимка: Снимка: МОН

Учениците с високи постижения на олимпиади и големи спортни първенства ще могат да използват при кандидатстване в държавните университети и отличия, спечелени в XI клас. Досега при определянето на бала и класирането се признаваха единствено резултати, постигнати в годината на завършване на средното образование - XII клас.

Промяната е записана в Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища и е приета с постановление на Министерския съвет.

Новите правила се отнасят до лауреати на национални и международни олимпиади и състезания, както и до ученици, спечелили медали от олимпийски, световни и европейски първенства.

Така при кандидатстването университетите вече ще могат да вземат предвид съответното отличие независимо дали е спечелено в XI или XII клас.

За лауреатите на национални и международни олимпиади остава възможността висшите училища да признават оценка отличен 6,00 вместо кандидатстудентски изпит, когато изпитът е по предмет, съответстващ на олимпиадата. С промяната правилата в наредбата се привеждат в съответствие със Закона за висшето образование.

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