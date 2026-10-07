Отведоха с белезници за постоянно в килията проф. Мариела Генева, пуснаха срещу 10 000 евро помагача й

При нея има риск да извърши друго престъпление, насочила е ръководните си умения към дейности, които са не само престъпни, но и неморални, отсече съдия Светлана Методиева



Пловдивският окръжен съд не се трогна от молбите на проф. Мариела Генева–Попова й постанови за нея постоянен арест. Преди това шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Свети Георги" и декан на Медицинския факултет в Пловдив се извини на всички за фалшивите хоспитализации и поиска да я пуснат, за да се грижела да майка си.

"Има други роднини, които могат да вършат това", отсече съдия Светлана Методиева.

Тя наложи най–тежката мярка на професорката, тъй като може да се направи обосновано предположение за вината й. На помагача й в схемата Адриан Белов определи парична гаранция от 10 000 евро, която той може да внесе в 10–дневен срок. Помагачът Адриан Белов има 10 дни на разположение да внесе гаранцията от 10 000 евро. Снимка: Никола Михайлов

Според Методиева предстои много работа по разследването, тъй като трябва да се анализират голям брой доказателства. Тя смята, че няма опасност двамата да се укрият, но при професорката имало голям риск да извърши друго престъпление.

"За нея са налице данни, че е насочила ръководните си умения към дейности, които са не само престъпни, но и неморални", каза Методиева.

За Белов рискът бил само хипотетичен. По думите на съдията професорката може да попречи и на разследването заради влиянието ѝ върху други обвиняеми и много свидетели, които споделяли, че се страхували дори да имат различно мнение, за да не пострадат финансово.

Методиева посочи, че "задържане под стража" би било твърде тежко за Адриан Белов. И затова му наложи парична гаранция. Но за проф. Генева се налагало да остане в килията, защото "в случая общественият интерес трябва да надделее над правото на лична свобода".

Решението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.