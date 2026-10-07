Русе представя туристическия си потенциал на изложението „Културен туризъм" във Велико Търново

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Община Русе участва с индивидуален рекламен щанд в Международното туристическо изложение „Културен туризъм" във Велико Търново. 21-вото издание на специализирания форум се провежда от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес центъра в града. Включени са над 40 изложители, сред които общини, институции, туристически компании, граждански сдружения, културни институти.

Акцент на туристическата борса са изложбите „Оброчните кръстове в Община Костинброд" и „Иглика килим фест 2025" – българските килими под открито небе. Местните производители ще покажат своите продукти по време на „Трапезица фест".

Част от изложението е и кулинарният конкурс Local bites за традиционни ястия от българската кухня, където Община Русе презентира кулинарната емблема на града ни - торта „Гараш". Дегустацията предизвика огромен интерес към шоколадовото изкушение. Голяма част от русенския сладкарски бизнес се включи и предостави безвъзмездно торти „Гараш", сладки на килограм, петифури и еклери.

Чрез участието си в престижния туристически форум Община Русе утвърждава своя образ на дестинация с богато културно наследство, съхранени традиции и съвременно туристическо развитие.