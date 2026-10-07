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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23693220 www.24chasa.bg

Главен инспектор Михаил Михайлов е новият шеф на пожарната в Монтана

Камелия Александрова

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Главен инспектор Михаил Михайлов е новият началник на РСПБЗН – Монтанa

Главен инспектор Михаил Петров Михайлов е временно преназначен на длъжността началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана.

Той е роден през 1989 г. в гр. Монтана. Завършва Академията на МВР през 2012 г. със специалност „Пожарна и аварийна безопасност", а през 2017 г. придобива и магистърска степен.

Постъпва в системата на МВР започва в края на 2012 г. в РСПБЗН – Берковица. През годините заема длъжностите инструктор и инспектор в сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност" към Регионалната дирекция в Монтана. От средата на 2023 г. до момента той ръководи Участък ПБЗН – Гаврил Геново.

За професионално изпълнение на задълженията си през годините Михайлов е получавал пет писмени похвали от ръководството на МВР и ГДПБЗН. През 2023 г. е отличен с Почетна грамота от Президента на Република България и награда от министъра на вътрешните работи за участието си в спасителните операции след земетресението в Република Турция, както и за принос в международното учение MODEX Montana 2023.

Главен инспектор Михаил Михайлов е новият началник на РСПБЗН – Монтанa
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