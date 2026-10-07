Костадинов напусна КСНС, не можел да подкрепи становището

Решение очевидно няма да бъде взето. Имаше предложения за становище, както и от президентството, които аз няма как да подкрепя. В цялото становище на г-жа Йотова, което бе подложено на обсъждане, има неща, които будят повече въпроси, отколкото отговори. В него се говори за последиците, но не се говори за причините, които предизвикаха свикването на КСНС.

Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Има ударени кораби в Черно море, за съжаление, ще продължава да има такива. Конфликтът ще се интензифицира, това бе потвърдено и от други присъстващи на съвета. Ние няма как да направим КСНС във всеки подобен случай", коментира той.

"Позицията на "Възраждане" не срещна подкрепа. В документа, предложен от президентството, бе заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир. Аз попитах как, защото само преди 3 седмици в лицето на г-жа Йотова България подкрепи декларация за осъждане на действията на Русия, как, след като в момента участва в обсъждането на нов пакет санкции срещу Русия, предвидени за изборите в 4-те бивши украински провинции, как след като България приложи в законодателството си специална промяна в Наказателния кодекс, с която криминализира дори търговските отношения с Русия. Нямаше отговор на този въпрос. България може да бъде посредник в този конфликт, най-близката черноморска държава сме, която може да разговаря едновременно с Украйна и Русия, защото сме близки по език, култура и религия", каза Костадинов.

"Когато България не е в ролята на посредник, а на подстрекател, защото ние и в момента изнасяме оръжия за стотици милиарди евро, как може България да говори за постигане на мир, при условие, че ние подстрекаваме войната. Това е чудовищно лицемерие", заяви той.

Лидерът на "Възраждане" обясни, че е имало общо предложение от ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ за изпращане на нота към Русия, с която да се поиска от страната да не извършва атаки в извънредната икономическа зона на България.

"Военните действия ще продължат и ще има атаки и от едната, и от другата страна. Сега информацията за тези дронове, липсва, но когато се намерят останки, ще се разбере", коментира той.

И заяви, че българските служби все още нямали отговор на запитването, което изпратили към Украйна. Снощи украинският президент Володимир Зеленски коментира, че страната му, заедно с родните служби са разбрали, че атаката не идва от Украйна.

"Ще получат отговор, но все още няма. Няма как с политика, която преследва подстрекаване на военните действия, да търсим мирни преговори. Очевидно е, че България отново ще бъде пионка в решенията, които се вземат извън страната", допълни той.