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Искате ли да живеете 120 години? В умен, зелен град, където дори боклукчийските камиони се движат на водород? Вярвате ли, че д-р Хаус съществува и че може да Ви лекува в България? Знаете ли как медиците разкодират смъртоносните вируси?

А как суперкомпютри в цяла Европа и в София създават климатичен щит, който ще ни пази от природни бедствия? Представяте ли си, че едно хоро може да бъде записано до най-малкото движение, до пулса на всеки танцьор, за да се запази за поколенията?

Или че културната история на Стария континент ще бъде дигитализирана и достъпна в интернет – от фрагменти от антична керамика, през замъци, древни свитъци, музика до звукът на камбаните в Саламанка.

Да, всичко това е истина. Това е бъдещето на Европа. Любимото на поколение българи списание „Космос" – представя в 10 истории как ще се промени животът ни.

Изложбата се открива на 12 октомври от 18 ч в градинката пред Народния театър.

Ще получите безплатно нашето списание, както и снимки с Вашите лица от Луната, Марс и открия Космос.

За това как да останем млади и здрави по-дълго, ще разкаже проф. Милена Георгиева от Българската академия на науките. Военният пилот Николай Калайджиев ще обясни как успя да направи рекордите си за „Гинес" и как може да стане третият български космонавт.

Ако искате да се абонирате за хартиеното или електронното сп. "Космос", кликнете тук.

А ако искате да видите как в електронното ни издание снимките оживяват и се чува шумът на истинската хартия - тук.