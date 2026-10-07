България ще предложи на Русия и Украйна да не се атакуват в Черно море (Видео)

България ще предложи на Русия и Украйна да спрат военните действия в Черно море, а на Румъния и Турция - да предприемем общи мерки за обезопасяване на корабоплаването. Държавата да провери и съобщи чии са дроновете.

Това са част от решенията, взети на днешното заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при президента. То продължи пет часа.

Съветът е приел няколко решения за предложения към правителството и парламента. За да бъдат приети, е нужно съгласие на 3/4 от присъстващите. Президентът Илияна Йотова обяви, че три парламентарни групи не са били съгласни с предложенията, но не ги назова. Една от тях е "Възраждане", тъй като лидерът ѝ Костадин Костадинов напусна заседанието час преди края. Представителите на "Демократична България" и ДПС Ивайло Мирчев и Станислав Анастасов не излязоха заедно с останалите участници за изявлението на Йотова.

"Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, по-високо технологични и по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на България, намираща се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. Отчетено е, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства за защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията", каза президентът Йотова. Президентът Илияна Йотова обяви решенията на КСНС след петчасовото заседание. Снимка: Георги Палейков

"Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите по търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите. След проверката изпълнителната власт да уведоми обществото за резултата", продължи президентът.

Съветът е приел решение правителството да усили мерките ма морска осведоменост чрез използване на дронове за разузнаване и наблюдение, да ускори процесите за модернизация на армията, да предложи нови мерки за физическата защита на стратегическите обекти и за гарантиране на морската сигурност на страната, поддържане на висока степен на готовност за националната система за търсене и спасяване по морето.

България трябва да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защита на сигурността, икономическите и екологичните интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност "Източен страж" съществува възможност да поискаме увеличаване на приноса на съюзниците за сигурността в Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата охранителна система и антидрон системите на НАТО.

"Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти е подход в рамките на Северноатланическия съвет и няма да доведе до нови мерки", каза още Йотова.

България ще предложи на Европейския съюз да разработи рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. При необходимост, ще се задейства механизма за гражданска защита за екологичен риск. Задействане на системите за наблюдение на сателитния център на ЕС за индикация за заплахи. Финансови компенсации за евентуално понесени загуби. България спешно ще предприеме консултации с Турция и Румъния за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването.

"България да предприеме активна роля за преговори за намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море: Русия, Украйна, България, Румъния, Грузия и Турция, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност", продължи Йотова.