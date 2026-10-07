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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23693439 www.24chasa.bg

Присъединяваме се към инициатива на САЩ за сътрудничество в областта на AI

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Министерски съвет СНИМКА: 24 часа

Правителството одобри присъединяването на България към Съвместното изявление за възможностите за партньорство в областта на изкуствения интелект (Joint Statement on AI Opportunity Partnership). Решението е прието на днешното заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Международната декларация е инициирана от САЩ и цели да насърчи иновациите в областта на изкуствения интелект и да укрепи сигурността и устойчивостта на споделените вериги за доставки на технологии. Към нея досега са се присъединили 54 държави.

Сред основните акценти е развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект, включително достъпа до критични минерали и енергийни ресурси, изчислителните мощности и производството на полупроводници.

Изявлението поставя приоритет върху изграждането на сигурни и надеждни технологични екосистеми, укрепването на веригите за доставки и стимулирането на инвестициите, научноизследователското сътрудничество и технологичното развитие. Според правителството тези цели съответстват на българските политики в областта на изкуствения интелект и цифровата трансформация.

Участието в инициативата ще създаде допълнителни възможности за международно сътрудничество в софтуерните инвестиции, развитието на човешкия капитал и образованието, както и за споделяне на изчислителни ресурси и технологичен капацитет, се посочва в съобщението.

Вижте какво още реши правителството днес тук.

Министерски съвет СНИМКА: 24 часа

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