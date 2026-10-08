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Пловдив ще има нов парк, в онлайн анкета кметът на район "Северен" попита жителите какво очакват

Ваня Драганова

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Теренът от 77 дка сега е обрасъл и запуснат и хората го избягват. СНИМКИ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Хората искат повече зеленина, сянка, достъпност, сигурност и устойчивост във времето и по-малко бетон

Един терен от 77 дка в пловдивския квартал „Захарна фабрика", замислен като зеленина, е обрасъл и запуснат и хората го избягват. Затова и кметът на район „Северен" Венцислава Любенова има идея да го превърне в най-новия градски парк, но преди да поръча проекта, обяви онлайн анкета, в която всеки можеше да каже какво очаква да има там.

„За мен беше важно това допитване да не бъде формалност след вече взето решение. Направихме обратното – първо попитахме хората и едва след това ще поставим задачата пред архитектите и ландшафтните специалисти. Гражданите не трябва да проектират вместо професионалистите, но имат пълното право да кажат какво очакват от мястото, в което ще живеят, разхождат децата си и прекарват свободното си време", заяви тя пред „24 часа".

Допитването до хората започна на 25 септември т. г., приключи на 5 октомври и идеи в него са дали 87 души. 73,6% от тях поставят дърветата и естествената сянка на първо място, а 82,8% настояват за добро осветление и постоянна поддръжка. Искат и да има достатъчно места за почивка и пространства за игра на децата и са категорично против прекомерно бетониране и застрояване.

62,1% определят безопасността и доброто осветление като водещ приоритет, а 47,1% настояват съществуващата здрава дървесна растителност да бъде запазена, когато това е възможно. Удобните пешеходни алеи са важни за 44,8%, а пространства за деца посочват 43,7% от участвалите.

И когато трябва да изберат какъв характер да има паркът, най-голямата група – 43,7% – предпочита баланс между естествена зеленина и добре организирани пространства. Други 23% искат той да бъде преимуществено зелен и природосъобразен.  

Кметът на пловдивския район „Северен“ Венцислава Любенова се допита до гражданите за бъдещия парк.
Кметът на пловдивския район „Северен“ Венцислава Любенова се допита до гражданите за бъдещия парк.

„Посланието от хората е много ясно – те не искат декоративен парк с няколко дървета между обширни настилки. Искат истинска зеленина, естествена сянка и максимално разумно отношение към растителността, която вече съществува. Но също толкова ясно казват, че паркът трябва да бъде осветен, сигурен и поддържан. Именно този баланс трябва да търсим в конкурсното задание", коментира Любенова.

Анкетата показва и какво конкретно очакват хората да намерят в бъдещия парк. Най-желаният елемент са пейките и местата за отдих – 74,7%. Следват: детска площадка или детска зона – 69%; чешма или питейна вода – 59,8 на сто, спортна зона и уреди за движение – 48,3; поляна за свободни занимания – 41,4, тихи зелени пространства – 34,5 и водни или охлаждащи съоръжения, например фонтани, - 34,5%.

81,6 на сто от анкетираните заявяват, че биха използвали парка за разходка и отдих. 58,6 – за спорт и движение, 51,7 – за детски игри, а 46 на сто – за спокойна почивка на сянка.

Хората подчертават, че не е достатъчно само да се изгради парк, а е необходимо той да се поддържа и да се гарантира сигурността. 82,8% от участниците посочват две условия – добро осветление и редовна поддръжка и почистване. 67,8% искат видеонаблюдение на ключови места, а 46 на сто – там да не се допускат коли.

По отношение на достъпа 63,2% поставят на първо място удобните пешеходни подходи, 50,6 на сто – местата за влизане да са осветени, а 48,3 – да няма препятствия за родители с детски колички.

Теренът е срещу стадион „Марица" и в непосредствена близост до УМБАЛ „Пловдив". Този квартал носи името на вече несъществуващия Захарен комбинат, на чието място сега се строи жилищен комплекс, и повече от половината участници в анкетата искат споменът за фабриката да остане.

Общо 65,5% отговарят с „да" или „по-скоро да" на въпроса дали в пространството трябва да присъстват елементи, свързани с характера и миналото на „Захарна фабрика". Предложенията за име също показват подобна тенденция. Сред идеите за названия са "Захарна фабрика", "Захарен парк" и "Захарна гора".

Предстои резултатите от допитването да бъдат систематизирани и отчетени при подготовката на проектната задача и конкурсната документация. След това район „Северен" ще обяви и самата надпревара за изработване на идеен проект за терена.

„Сега идва по-трудната част – да преведем гражданските очаквания на езика на една добра професионална задача. Не става дума механично да съберем всички желания в един проект. Конкурсът трябва да даде свобода на добри проектантски екипи да предложат качествени решения, но при ясни обществени приоритети – зеленина, сянка, достъпност, сигурност и устойчивост във времето. След подготовката на заданието ще покажем как резултатите от допитването са отчетени в него", каза още Венцислава Любенова.

След избора на концепция ще трябва да бъде изработен и технически проект, който ще покаже какви средства са необходими за реализацията на идеята, предстоят и съгласувателни процедури и след това ще се търси финансиране. Вариант за това е кандидатстването по различни програми.

Текстове под снимките:

Кметът на пловдивския район „Северен" Венцислава Любенова се допита до гражданите за бъдещия парк.

Теренът от 77 дка сега е обрасъл и запуснат и хората го избягват.

Снимки: Община Пловдив

Теренът от 77 дка сега е обрасъл и запуснат и хората го избягват. СНИМКИ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Кметът на пловдивския район „Северен“ Венцислава Любенова се допита до гражданите за бъдещия парк.

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