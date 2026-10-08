Пловдив ще има нов парк, в онлайн анкета кметът на район "Северен" попита жителите какво очакват

Хората искат повече зеленина, сянка, достъпност, сигурност и устойчивост във времето и по-малко бетон

Един терен от 77 дка в пловдивския квартал „Захарна фабрика", замислен като зеленина, е обрасъл и запуснат и хората го избягват. Затова и кметът на район „Северен" Венцислава Любенова има идея да го превърне в най-новия градски парк, но преди да поръча проекта, обяви онлайн анкета, в която всеки можеше да каже какво очаква да има там.

„За мен беше важно това допитване да не бъде формалност след вече взето решение. Направихме обратното – първо попитахме хората и едва след това ще поставим задачата пред архитектите и ландшафтните специалисти. Гражданите не трябва да проектират вместо професионалистите, но имат пълното право да кажат какво очакват от мястото, в което ще живеят, разхождат децата си и прекарват свободното си време", заяви тя пред „24 часа".

Допитването до хората започна на 25 септември т. г., приключи на 5 октомври и идеи в него са дали 87 души. 73,6% от тях поставят дърветата и естествената сянка на първо място, а 82,8% настояват за добро осветление и постоянна поддръжка. Искат и да има достатъчно места за почивка и пространства за игра на децата и са категорично против прекомерно бетониране и застрояване.

62,1% определят безопасността и доброто осветление като водещ приоритет, а 47,1% настояват съществуващата здрава дървесна растителност да бъде запазена, когато това е възможно. Удобните пешеходни алеи са важни за 44,8%, а пространства за деца посочват 43,7% от участвалите.

И когато трябва да изберат какъв характер да има паркът, най-голямата група – 43,7% – предпочита баланс между естествена зеленина и добре организирани пространства. Други 23% искат той да бъде преимуществено зелен и природосъобразен. Кметът на пловдивския район „Северен“ Венцислава Любенова се допита до гражданите за бъдещия парк.

„Посланието от хората е много ясно – те не искат декоративен парк с няколко дървета между обширни настилки. Искат истинска зеленина, естествена сянка и максимално разумно отношение към растителността, която вече съществува. Но също толкова ясно казват, че паркът трябва да бъде осветен, сигурен и поддържан. Именно този баланс трябва да търсим в конкурсното задание", коментира Любенова.

Анкетата показва и какво конкретно очакват хората да намерят в бъдещия парк. Най-желаният елемент са пейките и местата за отдих – 74,7%. Следват: детска площадка или детска зона – 69%; чешма или питейна вода – 59,8 на сто, спортна зона и уреди за движение – 48,3; поляна за свободни занимания – 41,4, тихи зелени пространства – 34,5 и водни или охлаждащи съоръжения, например фонтани, - 34,5%.

81,6 на сто от анкетираните заявяват, че биха използвали парка за разходка и отдих. 58,6 – за спорт и движение, 51,7 – за детски игри, а 46 на сто – за спокойна почивка на сянка.

Хората подчертават, че не е достатъчно само да се изгради парк, а е необходимо той да се поддържа и да се гарантира сигурността. 82,8% от участниците посочват две условия – добро осветление и редовна поддръжка и почистване. 67,8% искат видеонаблюдение на ключови места, а 46 на сто – там да не се допускат коли.

По отношение на достъпа 63,2% поставят на първо място удобните пешеходни подходи, 50,6 на сто – местата за влизане да са осветени, а 48,3 – да няма препятствия за родители с детски колички.

Теренът е срещу стадион „Марица" и в непосредствена близост до УМБАЛ „Пловдив". Този квартал носи името на вече несъществуващия Захарен комбинат, на чието място сега се строи жилищен комплекс, и повече от половината участници в анкетата искат споменът за фабриката да остане.

Общо 65,5% отговарят с „да" или „по-скоро да" на въпроса дали в пространството трябва да присъстват елементи, свързани с характера и миналото на „Захарна фабрика". Предложенията за име също показват подобна тенденция. Сред идеите за названия са "Захарна фабрика", "Захарен парк" и "Захарна гора".

Предстои резултатите от допитването да бъдат систематизирани и отчетени при подготовката на проектната задача и конкурсната документация. След това район „Северен" ще обяви и самата надпревара за изработване на идеен проект за терена.

„Сега идва по-трудната част – да преведем гражданските очаквания на езика на една добра професионална задача. Не става дума механично да съберем всички желания в един проект. Конкурсът трябва да даде свобода на добри проектантски екипи да предложат качествени решения, но при ясни обществени приоритети – зеленина, сянка, достъпност, сигурност и устойчивост във времето. След подготовката на заданието ще покажем как резултатите от допитването са отчетени в него", каза още Венцислава Любенова.

След избора на концепция ще трябва да бъде изработен и технически проект, който ще покаже какви средства са необходими за реализацията на идеята, предстоят и съгласувателни процедури и след това ще се търси финансиране. Вариант за това е кандидатстването по различни програми.

Текстове под снимките:

Кметът на пловдивския район „Северен" Венцислава Любенова се допита до гражданите за бъдещия парк.

Теренът от 77 дка сега е обрасъл и запуснат и хората го избягват.

Снимки: Община Пловдив