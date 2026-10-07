ВСС пита Магдалена Лазарова ще стане ли и.ф. главен прокурор №3 три дни преди изборите (Обзор)

Тя трябва да бъде одобрена от пленума, ако откаже - ще се търси сред другите обвинители във ВКП

Ще стане ли Магдалена Лазарова третият поред изпълняващ функциите главен прокурор? Това питат членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единствената заместничка на

Ваня Стефанова, която може да остане на поста

до 22 октомври Ако Магдалена Лазарова се съгласи, тя ще застане начело на прокуратурата 3 дни преди президентските избори и два преди гласуването на прокуророрите за членове на Прокурорската колегия на ВСС. Според последните промени в съдебния закон от лятото на тази година след съгласието ѝ тя трябва да бъде одобрена от пленума на кадровия орган. Миналата седмица Лазарова участва в среща с шефовете на МВР, ДАНС и ЦИК заради вота.

Още 50-ото народно събрание прие срок от 6 месеца за временен главен прокурор в началото на 2025 г. Тогава Сарафов вече беше и.ф., но после отказа да се оттегли с аргумента, че е заварено положение, а законът действал занапред. Направи го след парламентарните избори през април.

Той имаше двама заместници, които могат да го наследят - Ваня Стефанова и Магдалена Лазарова. И двете дами бяха негови предложения. Ако приеме, Лазарова може да остане на поста до 22 април 2027 г. Дотогава се очаква да има избран редовен главен прокурор, какъвто България няма от 3 г. и половина след отстраняването на Иван Гешев.

Според плановете на управляващите новият Висш съдебен съвет трябва да заработи до края на годината, а през февруари да има и нов главен прокурор с мандат от 7 г. Новото е, че обвинител №1 вече може да се избира с 13 гласа от членовете на ВСС, които са 25. За шефовете на ВКС и ВАС остана мнозинството от 17 гласа.

Магдалена Лазарова е от Благоевград. Завършва право в Югозападния университет в града, но има магистратура по право на европейския съюз в СУ. Първо е обвинител в районната прокуратура в Благоевград, след това в окръжната. Издига се до апелативен прокурор в София през 2007 г. След това става член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, предложена от ДПС. Мандатът ѝ там изтече през 2017 г. и беше възстановена в съдебната система като съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, закрит през 2022 г. Тогава се върна в редовния Апелативен съд, както повечето ѝ колеги.

Освен прокуратурата редовно избран ръководител няма и Върховният

административен съд

Преди дни Пленумът на ВСС гласува четвъртия временен шеф на съда - Ваня Анчева. Преди нея поста заемаха Георги Чолаков, а после и двамата му заместници Мариника Чернева и Любомир Гайдов. След като изтекоха техните шест месеца Съдийската колегия предложи Ваня Анчева, която досега беше шеф на отделение.

Принципът е да се питат по старшинство членовете на съответната институция.

Ако Магдалена Лазарова откаже, Прокурорската колегия ще търси следващия временен обвинител №1 сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура (ВКП) по старшинство.

