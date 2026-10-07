МОН представя новия рейтинг на университетите у нас

Министерството на образованието и науката ще обяви данните от Рейтинговата система на висшите училища в България утре (8 октомври). В публичното представяне на новото издание ще участва министър Георги Вълчев.

За 2026 година в Рейтинговата система са включени 51 акредитирани висши училища в България в рамките на 52 професионални направления. Използвани са индикатори, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България.