Радев: Логично е дроновете да са били руски, но засега е само хипотеза (Видео)

Не е имало комуникация с Украйна чии са дроновете, какво е казал Зеленски, е за негова сметка

Корабът е потънал за 3 минути, остава да гадаем какво е имало на борда му, за да потъне толкова бързо

Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не значи, че можем да твърдим, че ударите са извършени от Русия, без да имаме доказателство. Това е една хипотеза, а когато говорим за национална сигурност, не можем да работим с хипотези.

Това заяви премиерът Румен Радев след края на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова за атаките с дронове над два кораба в икономическата зона на България в Черно море.

Затова ще бъде направена организация заедно с Турция и Румъния, ще бъде искана и подкрепа от САЩ, за изследване на района на ударите. Ще бъде изследван и корабът "Ейбъл", който все още е на вода, за отломки, за да може категорично да бъде казано дали дроновете са руски или украински.

"Имаме и предложение безвъзмездно да бъдат изследвани отломките на потъналия кораб, за да видим дали и там ще бъдат открити останки, за да кажем какъв е бил дронът, осъществил атаката", заяви премиерът.

"Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. На КСНС получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, си е да негова сметка", категоричен бе той.

Във вторник вечер украинският президент Володимир Зеленски каза, че силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този участък от морето. Той заяви още, че са проверили всички подробности с българската страна и украинският военноморски флот се е свързал с колегите си в България.

"Акцията по издирване на моряците ясно показа, че корабът е потънал за по-малко от 3 минути. Остава да гадаем какво е имало на борда му, за да потъне толкова бързо. Направен е оглед със самолет Су-25, вертолети "Кугър" и кораби, вчера цял ден се провеждаше акция".

"Колко стотици милиарди се изляха за защитата на Украйна за защита от дронове, продължават да летят. Колко средства отделя Русия за защита от дронове, но атаките продължават. Ние правим всичко възможно, полагаме усилия с бюджета, с който разполагаме, да изградим система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации", заяви премиерът.

"Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност, разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война, както казах, тя разширява своя пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на България, но към момента пряка заплаха няма", категоричен бе Радев.

"Дипломацията не означава само разговори. В арсенала й има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военния инструмент и икономически санкции", коментира той постигането на край на войната в Украйна с мирни преговори.

Запитан дали ще бъде изпратена нота до руския посланик у нас, Радев обяви, че когато бъде идентифициран произходът на дроновете незабавно ще бъде изпратена нота до Русия, или Украйна. Ще бъдат поискани и консултации.

"Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни да приложим, и ще го направим. Но ще направим всичко възможно, да установим точно какъв е бил дронът, както направихме с този при Кардам. Тогава казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките и установихме със сигурност чие производство е, тогава излязохме и обявихме откъде идва. Не очаквайте, че сега ще си сменим подхода за корабите", категоричен бе Румен Радев.