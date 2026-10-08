Рейтинг 2026: Диплома за висше носи 200 евро увеличение на дохода за година (На живо)

Средният облагаем доход на завършилите висше образование у нас нараства, достигайки до 1625 евро от 1417 евро през миналата година и едва 543 евро през 2016 година, което представлява близо трикратно увеличение в рамките на последното десетилетие. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната достига рекордно ниско равнище от 13% при над 25% през 2014 година. Това показва новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ).

Делът на вишисти, които работят на позиция, за която се изисква висше образование или упражняват професия по призвание, се запазва на миналогодишното ниво от 61% при 46% през 2014 г. Безработицата сред тази група се задържа на равнище от малко над 2%, като за завършилите магистърски програми след средно образование това равнище е едва около 1%.

Отново се вижда, че по-висока степен на висше образование води до подобряване на шансовете за успешна реализация на пазара на труда. Според изданието за 2026 година 86% от наетите висшисти, завършили през предходните 5 години магистърски програми след средно образование и 69% от завършилите магистърски програми след придобита степен на висше образование работят на позиции за висшисти или по призвание, докато едва 51% завършилите бакалавърски програми работят на подобни позиции. Завършилите магистърски програми като цяло се отличават и с по-високи доходи, по-висок дял на осигурените и по-ниска безработица в сравнение със завършилите бакалавърски програми. Още по-добра реализация на пазара на труда се наблюдава при завършилите докторски програми. Средните им доходи са близо два пъти по-високи от тези на завършилите само бакалавърска степен.

Но има големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование на дипломиралите се в зависимост от завършеното професионално направление, както и в зависимост от завършеното конкретно висше училище дори и в рамките на едно и също професионално направление.

Най-ниска безработица (под 1%) се наблюдава сред завършилите професионалните направления „Военно дело", „Медицина", „Фармация", „Математика" и „Дентална медицина", а най-висока – сред завършилите „Туризъм" (3,58%), „Социални дейности" (3,34%), „Психология" (3,2%), „Педагогика" (3,11%) и „Педагогика на обучението по" (2,84%).

Най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) се наблюдава сред завършилите „Военно дело", „Медицина", „Дентална медицина", „Теория и управление на образованието" и „Фармация", а най-ниска - сред завършилите „Туризъм" (25%).

Най-голям дял (над 94%) от завършилите се осигуряват в България сред тези, които са се обучавали в направленията „Теория и управление на образованието", „Фармация" и „Военно дело", а най-малък – сред завършилите „Транспорт корабоплаване и авиация" и „Изобразително изкуство" (под 76%).

Най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Военно дело" (3747 евро) и „Информатика и компютърни науки" (2553 евро), следвани от тези, които са завършили „Национална сигурност", „Металургия", „Комуникационна и компютърна техника", „Енергетика", „Математика" и „Обществено здраве" (над 2000 евро). На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход получават завършилите магистърски програми в направление „Администрация и управление" на Американския университет (5591 евро), „Военно дело" във Военна академия "Георги Стойков Раковски" (4913 евро), и „Информатика и компютърни науки" в Софийския университет „Св. Климент Охридски" (4368 евро) и Нов български университет (4194 евро). Сред завършилите бакалавърски програми най-висок облагаем доход имат завършилите „Национална сигурност" в Академията на Министерството на вътрешните работи (3766 евро), „Информатика и компютърни науки" в Софийския университет „Св. Климент Охридски" (3563 евро) и „Военно дело" във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" (3373 евро) и в Национален военен университет "Васил Левски" (3343 евро).

За поредна година първокурсниците във висшите училища с най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование се обучават в направленията „Медицина" (5.72), „Фармация" (5.70), „Дентална медицина" (5.68) и „Математика" (5.65). Средният успех от дипломата за завършено средно образование на приетите в първи курс студенти в страната се увеличава на 5.16 спрямо 5.14 през миналата година. Това е най-високото измерено ниво, откакто се поддържат данни по този индикатор в рейтинговата система от 2013 година насам.

Четирите професионални направления с най-голям брой студенти през 2026 година са „Икономика" (28 997), „Педагогика" (15 824), „Медицина" (13 643) и „Администрация и управление" (12 811). За поредна година най-малко студенти се обучават в направление „Теория на изкуствата" – 78.

Висшето училище с най-голям брой действащи студенти е СУ „Св. Климент Охридски" – 20 205, следвано от Университета за национално и световно стопанство с 18 486 студенти и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" с 17 005. В 13 висши училища в страната броят на обучаваните студенти е под 1000, включително в три от тях броят на обучаваните студенти е под 100. В осемте най-големи университета се обучават половината от студентите в страната.

В рамките на последното десетилетие делът на чуждестранните студенти в България е нараснал близо 2 пъти – от 4.7% през 2016 година до близо 9% от действащите студенти през 2026 г. За поредна година делът на чуждестранните студенти е най-голям в направленията „Медицина" (58% от действащите студенти), „Дентална медицина" (49%) и „Ветеринарна медицина" (31%).

Данните от проведеното социологическо проучване показват, че посещаемостта на упражненията е по-висока от тази на лекциите: 69% от студентите в страната са съгласни или по-скоро съгласни с твърдението "По-голямата част от моите колеги присъстват редовно на упражнения", докато едва 50% от студентите твърдят същото по отношение на лекциите. На въпроса дали е задължително присъствието на студентите на упражнения, 75% от анкетираните студенти отговарят положително, докато по отношение на лекциите този дял е значително по-малък – едва 48% от студентите ги възприемат като задължителни.

Всеки трети от обучаващите се в българските висши училища е студент първо поколение, т.е. произхожда от семейство, в което нито един от родителите няма висше образование. Под 2% от студентите обаче идват от семейства, при които родителите имат само основно или по-ниско образование.

В общите стандартизирани класации по професионални направления на Рейтинговата система за 2026 година СУ „Св. Климент Охридски" се класира на първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите. Техническият университет – София се класира на първо място в 6 професионални направления от общо 11, с които участва в класациите. Медицинският университет – София е първи във всичките 5 направления, по които предлага обучение. Химикотехнологичният и металургичен университет и Аграрният университет в Пловдив имат по 3 първи места. Тракийският университет в Стара Загора и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив имат по две първи места. Други 13 висши училища оглавяват по една класация.

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища, предлагащи обучение в България в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в стандартизираните класации в РСВУ за 2026 година е използвана информация от различни източници, включително от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, Националния център за информация и документация, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националния статистически институт, от международните библиографски бази данни Scopus и Web of Science, както и от проведени социологически проучвания сред работодатели, студенти, преподаватели и ръководни и административни служители във висшите училища.

Целта на Рейтинговата системата е да подпомага кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България. Чрез интерактивната уебстраница на Рейтинговата система (https://rsvu.mon.bg) потребителите могат да се запознаят с предварително изготвени „стандартизирани класации" на висшите училища по професионални направления, както и да направят свои „собствени класации" с оглед на индивидуалните си интереси и предпочитания, използвайки наличните в системата индикатори и функционалности.

Рейтинговата система на висшите училища в България през 2026 година е обновена и данните в нея са актуализирани по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С", съставен от Институт „Отворено общество – София" и Сирма Груп.