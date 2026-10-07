Социалната комисия прие на първо четене промени за насърчаване на колективното трудово договаряне

Комисията по труда, демографската и социалната комисия в парламента прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ), внесен от Министерския съвет (МС). Предложената промяна цели насърчаване на колективното трудово договаряне. Тя беше подкрепена от 12 депутати, шестима бяха против, а въздържали се нямаше.

Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че законопроектът е част от въвеждането на директивата за адекватните минимални работни заплати. Предлаганите промени са в отговор на наблюдаваната в периода 2011-2024 г. низходяща тенденция в броя на действащите колективни трудови договори. Основната причина е заради промяната в структурата на пазара на труда, свързана със значителна фрагментация и увеличаване на броя на микро- и малките предприятия, в които рядко се сключват колективни трудови договори, обясни Ефремова, цитирана от БТА.

Министърът каза, че според проучванията и анализите, за да се окаже положително въздействие за повишаване на обхвата на колективното договаряне акцентът следва да бъде поставен върху колективното договаряне на ниво отрасъл и бранш. Ефремова разясни още, че затова в правната уредба трябва да се определят общите принципи и възможните инициативи, които държавата и социалните партньори да предприемат за насърчаване на колективното договаряне.

Очаквахме законопроект, който да предложи достатъчно ясни механизми за решаването на въпроса с ниския обхват на колективното трудово договаряне, каза Илияна Жекова (ГЕРБ-СДС). Правилно се идентифицира проблемът, но остава открит въпросът дали предвидените мерки са достатъчни, добави тя. Депутатът каза, че ГЕРБ-СДС няма да подкрепи законопроекта.

Георги Георгиев („Възраждане“) изказа мнение, че колективното трудово договаряне се случва по-трудно в микро - и малките предприятия. С този законопроект този проблем няма да се реши, смята той.

Айтен Сабри (ДПС) заяви, че са необходими конкретни цели и механизми за подобряване нивото на колективното договаряне. Няма да подкрепим законопроекта в този вид, обяви тя.

Това, което виждаме, е буквално работа срещу синдикатите в полза на работодателите, смята Венко Сабрутев („Продължаваме Промяната“). Той каза, че ПП няма да подкрепи законопроекта.

Вицепрезидентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Тодор Капитанов каза, че синдикатът е против законопроекта. Текстовете не са консенсусни, а са декларативни и целят само една единствена цел – да се избегне приложението на директивата в цялост, посочи той. Какво насърчаване на колективното трудово договаряне правим, като нямаме първоначалната база, от която да тръгнем да изготвяме политики, запита той. Капитанов посочи, че липсва и ангажимент за промяна на закона за обществените поръчки, като се гарантира, че работодателите са длъжни да спазват колективните трудови договори, за да се възползват от публични средства. КНСБ няма да се примири, ако се гласува този законопроект в залата и ще подготви сигнал до Европейската комисия, коментира Капитанов.

Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара (БСК), смята, че законопроектът е добра основа и полага реални стъпки за колективното трудово договаряне. Тя каза, че колективното трудово договаряне е доброволен процес между работодатели и синдикати и изисква съвместна работа и от двете страни, за да има по-добър резултат за предприятията и за работниците.

С пет гласа "за", девет "против" и пет "въздържал се" социалната комисия в парламента отхвърли на първо четене предложение за промяна в Кодекса на труда (КТ), която цели разрешителният режим за приемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция "Инспекция по труда". Закопроектът е внесен от Свилен Трифонов и група народни представители от парламентарната група (ПГ) "Демократична България".

Вносителите посочват, че предложението не отменя специалната закрила на непълнолетните лица, а променя формата на предварителния административен контрол, като запазва изискването за медицинска годност, задължението за спазване на ограниченията относно характера на работата, работното време и условията на труд, както и правомощията на контролните органи да извършват последващ контрол и да предприемат мерки при нарушения. Целта е да се постигне по-бърз и приложим ред за започване на сезонна и почасова работа от ученици, се казва още в мотивите.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че становището на ресорното министерство е отрициталено. Тя подчерта, че режимът за работа на младежите между 16 и 18 години в момента е съобразен с конвенциите на Международната организация на труда и законодателството ни е силно хармонизирано с международните принципи за защитата на тази група от хора, които могат да полагат труд. Министърът каза, че няма забавяне при издаване на разрешителни, като водещо е да се провери има ли риск за здравето на работещите.

Мария Тодорова ("Прогресивна България") каза, че сегашният режим е добър и затова не подкрепя предложението за промяна в КТ.

Венко Сабрутев ("Продължаваме Промяната") заяви, че подкрепя законопроекта. Според него с предложението се дава възможност на младите хора да започнат работа по-лесно.

Вицепрезидентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Тодор Капитанов каза, че синдикатът не подкрепя законопроекта.

Комисията по труда, демографската и социалната политика не прие на първо четене предложения за промени в Кодекса на труда (КТ), касаещи защитата на родители, работещи на срочен договор. Законопроектът е внесен от Галя Василева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

В подкрепа на предложението гласуваха шестима депутати, осем бяха против, а въздържали се - четирима.

Със законопроекта се цели засилване на закрилата над майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работниците и служителите, работещи по срочни трудови договори. Предвижда се отлагане на момента на прекратяване на трудовото правоотношение до приключване на съответния законоустановен отпуск, след което трудовото правоотношение се прекратява по силата на закона.

Галя Василева обясни, че целта е майка, която отглежда детето си, да не загуби възможността да получава обезщетение до навършване на двегодишна възраст на детето само защото срочният ѝ трудов договор е изтекъл.