Реновираният дом за възрастни в Добрич „прибра" обратно обитателите си

„Вече минава втора седмица, откакто се върнахме в реновираната сграда на Дома за стари хора. Сега обитателите се наместват по стаите, оправят гардероби. Чувстват се добре, малко приповдигнати са около суматохата при преместването. Година и половина бяхме в хотел в парка в Добрич. Там домуващите се чувстваха много добре. Някои сега са в старите си стаи, някои са в други. Средната възраст е 85-87 години. Радват се , че е ново, топло , светло, че има ново обзавеждане", каза директорът на Дома за стари хора в Добрич Антоанета Пантелеева..

„Вече имаме сграда, която е ремонтирана и реновирана и отговаря на всички съвременни стандарти. Изцяло е сменен покривът, извършена е топлоизолация, подменени са ВиК и електрическите мрежи, както и санитарните помещения. Обновени са и помещенията, в които живеят домуващите. С така извършения ремонт сградата е приведена в съответствие с новите стандарти за социалните услуги", каза зам.-кметът на Добрич Владимир Трендафилов. Той посочи, че това е част от реформата, която се извършва в домовете за стари хора в страната и която поставя нови изисквания към условията, в които се предоставя услугата.

„Надявам се да сме осигурили едно много по-добро място за тях, защото това са хора, които наистина заслужават нашите грижи. Ние трябва да правим всичко възможно да им предлагаме все по-добри, качествени социални услуги, които отговарят на новите наредби", добави Трендафилов.

В момента Домът за стари хора в Добрич е с капацитет 115 потребители и няма свободни места. Има и списък с чакащи. Според Трендафилов, след влизането в сила на новата Национална карта на социалните услуги общината ще търси възможност за увеличаване на броя на местата. По думите му обновена сграда позволява известно увеличение на капацитета при оптимизиране на определени пространства