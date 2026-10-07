"Промяната" със съмнения, че решенията на КСНС са легитимни

Съмнения, че приетите решения на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност са легитимни, изразиха от "Продължаваме промяната". Според представителя им акад. Николай Денков решенията може и да не са имали необходимото мнозинство от 3/4.

"Този текст не беше приет от четири партии - ДБ, ПП, ДПС и "Възраждане". Когато г-н костадинов си тръгваше, каза: "Моят глас го бройте "против", така че общо сме четири. Тук стои въпросът дали всъщност е приет този текст, защото са необходими 3/4 от участниците. Изчаквам да видя дали в крайния вариант тези 3/4 са налице. Гласуването има огромна тежест, защото ако няма 3/4, това остава добро намерение", обясни Денков пред медиите след края на заседанието и на общото изявление на участниците в съвета.

Едно от решенията е държавата да разследва атаката и да установи и съобщи отговорника. Премиерът Румен Радев излезе преди Денков и коментира, че е "логично" дроновете да са били руски, но засега това е още само хипотеза.

"Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби, с които превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса. Това, около което се обединихме, е, че трябва да се завърши разследването и тази информация да бъде извадена пред обществеността", каза още Денков.