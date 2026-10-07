Бериван признала за сексуални контакти с убития в Пловдив Ивайло, той я ревнувал от приятелката й

Не й позволил да вдигне на момичето, с което била във връзка, и така се стигнало до скандала, предшествал смъртта му

Окръжният съд в Пловдив я оправда по обвинението в умишлено убийство

Бериван Белялова е признала пред разследващите, че е имала сексуални контакти с 27 г. по-големия си приятел Ивайло Ангов, за чието убийство беше арестувана. Въпреки това обаче не го взимала на сериозно, когато ѝ обяснявал, че иска деца от нея. Мъжът я ревнувал от приятелката ѝ Антония Христова, с която били двойка и не ѝ се дразнил от комуникацията между двете. Точно такъв скандал предшествал и сборичкването между двамата, завършило с фатално простреляния 50-годишен мъж.

Всичко това обяснила самата Бериван на разследващите по време на двата си разпита - на 7 януари 2023 г. и на 7 юни 2024-а. Днес, по време на последното заседание по делото за убийството на Ангов, тя отказа да даде обяснения и съдия Даниела Събчева прочете старите ѝ показания, след като в залата бяха предявени веществените доказателства.

Обвинението срещу Белялова беше в умишлено убийство. Ангов издъхна след 4 изстрела от собствения му газов пистолет в дома си в пловдивския район "Тракия" на 6 януари 2023 г. Прокуратурата повдигна обвинение на 23-годишната му тогава приятелка, която била в апартамента тогава. Тя изпила около 100-150 грама алкохол, докато кръвната проба на Ивайло показала 3,26 промила. Ангов извадил газовия си пистолет и го опрял в главата на Бериван, сборичкали се и оръжието гръмнало. По време на процеса тя отричаше обвинението да е извършила умишлено убийство.

По време на разпитите си разказала, че двамата са приятели и си помагали, включително финансово. През 2022 г. момичето за два месеца дори живяло при мъжа. "Като пиеше, все говореше за пари. Понякога ме е дърпал, стискал ме е за ръцете, но не ме е удрял. Имало е случаи, в които да ми изкара този газов пистолет и да го насочва към мен пред Антония, както и да стреля през терасата", обяснила Бериван непосредствено след смъртта на Ивайло.

Във фаталния ден двамата се срещнали в "Тракия" и отишли до магазина, откъдето Ангов купил алкохол. Качили се в апартамента му, малко по-късно дошъл и негов приятел с бира, но около 16,30 ч. си тръгнал, за да вземе жена си от работа. Малко по-късно Бериван също казала, че ще си ходи, но Ивайло я помолил да остане. След 20-ина минути телефонът на младата жена звъннал. Била Антония, Ангов се ядосал и прибрал устройството, като забранил на Белялова да говори с нея.

"Беше ми го подарил той, сим картата също. Каза, че той го е купил и няма да ми го върне", обяснила тя. Между двамата започнало боричкане. Причината за яда на мъжа била именно ревност. Макар по думите на Бериван двамата да са имали само 3 интимни контакта, последният от които година преди това, той ѝ казвал, че иска да имат деца, което тя не приемала на сериозно.

Докато се борели, Ивайло заплашвал много по-младата жена, че ще я убие, блъснал два пъти главата ѝ в стената, взел пистолета от под възглавницата си и го насочил към главата ѝ. Тя се опитвала да премести ръката му и изневиделица били произведени двата изстрела.

Тук се появяват разминавания между двете версии на подсъдимата. При първия си разпит тя казала, че оръжието останало в ръцете ѝ, Ивайло тръгнал към нея и тя стреляла два пъти във въздуха предупредително. "Явно го бях уцелила, преви се напред и се строполи. Отидох веднага и го пипнах дали има пулс, чух хъркане и видях, че му тече много кръв", обяснила Бериван Белялова. При втория си разпит обаче казала, че е прибрала оръжието, Ивайло Ангов седнал на стол, а по-късно издъхнал. Нямала спомен да е стреляла по него или изобщо да са възпроизвеждани още два изстрела.

След това се обадила на Антония, после на 112, за да повика линейка. Пристигнали полицаи и медицински екип, но единствено била констатирана смъртта на 50-годишния мъж.

След като разпита всички свидетели, прие изготвените експертизи и изслуша пледоарията на адвокатите и прокурора, съдебният състав оправда Бериван. Магистратите приеха, че обвинението не е доказано по несъмен начин, като не е установено смъртоносният изстрел да е произведен от подсъдимата. По тази причина бяха отхвърлени и гражданските искове на близките на Ивайло Ангов.

Присъдата не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.