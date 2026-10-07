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ДПС: Разбрахме кой е виновен за атаката, правителството трябва да каже на хората

Елица Чупарова

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Станислав Анастасов СНИМКА: Георги Палейков

Разбрахме кой го е направил, правителството също знае много добре, трябва да излезе и да го каже на хората.

Това заяви Станислав Анастасов от ДПС след края на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Той бе свикан заради атаката с дронове над два кораба в икономическата зона на България в Черно море.

"На България, като достоен член на НАТО и ЕС, й отива да излезе правителство и открито да заяви тази информация, защото българските граждани искат отговори. И отговорите могат да ги дадат те - достатъчно са ясни", категоричен бе Анастасов.

"Консенсус не беше постигнат, 4 партии бяха против, което значи, че текстът, който бе изчетен не е подкрепен.

Темата, около която нямаше консенсус, е кой е агресорът в тази война - а той е пределно ясен. Конкретно за случая с двата кораба, правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителят, но това трябва да го направят те", допълни той.

Станислав Анастасов СНИМКА: Георги Палейков

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