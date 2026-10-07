Мирчев: На КСНС нямаше съмнения, че Русия стои зад атаката

Не си спомням на масата хора, които да имат съмнения, че Русия стои зад тази атака.

Това заяви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев след края на заседанието на КСНС.

"Това, което стана категорично ясно от този КСНС, е че има достатъчно индикации за ясна намеса от руска страна. Трябва да попитате самия премиер дали са руски или украински дронове", заяви той.

"Не подкрепихме текстът на КСНС, защото две наши предложения не бяха приети - за изпращане на нота до Русия за нарушаване на морското право, и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече такива атаки към търговски кораби в икономическата зона на България да не се случват. Това беше категорично неподкрепено, подкрепихме го само ние, "Продължаваме промяната" и ДПС", каза още Мирчев.

Той обясни, че не е било подкрепено и предложението им КСНС да призове за незабавно спиране на огъня от двете страни и започване на мирни преговори. "Това не се прие с аргумента за ултиматумите, което е аргумент на външния министър на Русия Сергей Лавров", категоричен бе той.