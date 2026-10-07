ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лоренци омагьоса Народния театър

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23694076 www.24chasa.bg

Мирчев: На КСНС нямаше съмнения, че Русия стои зад атаката

Елица Чупарова

[email protected]

3264
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ивайло Мирчев Снимка: Фейсбук/ Ивайло Мирчев

Не си спомням на масата хора, които да имат съмнения, че Русия стои зад тази атака.

Това заяви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев след края на заседанието на КСНС.

"Това, което стана категорично ясно от този КСНС, е че има достатъчно индикации за ясна намеса от руска страна. Трябва да попитате самия премиер дали са руски или украински дронове", заяви той.

"Не подкрепихме текстът на КСНС, защото две наши предложения не бяха приети - за изпращане на нота до Русия за нарушаване на морското право, и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече такива атаки към търговски кораби в икономическата зона на България да не се случват. Това беше категорично неподкрепено, подкрепихме го само ние, "Продължаваме промяната" и ДПС", каза още Мирчев.

Той обясни, че не е било подкрепено и предложението им КСНС да призове за незабавно спиране на огъня от двете страни и започване на мирни преговори. "Това не се прие с аргумента за ултиматумите, което е аргумент на външния министър на Русия Сергей Лавров", категоричен бе той.

Ивайло Мирчев Снимка: Фейсбук/ Ивайло Мирчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха