На 8-ия ден от разстрела хиляди изпратиха Илиян Филипов в Пловдив

Сломени от мъка, децата на бизнесмена приемаха съболезнования

Биткаджия, готов на всеки да помогне, каза общински съветник и бивш зам.-кмет по спорта

Водещата версия засега е неуредени финансови сметки, свързани с незаконни залози

Много погребения сме видели, но като това с толкова хиляди хора не е имало. Думите са на жени, които от години продават цветя в най-големия траурен парк на Пловдив до "Рогошко шосе". Точно срещу него е централата на холдинга ПИМК.

Опашката от опечалени, дошли да се сбогуват с разстреляния бизнесмен Илиян Филипов, излизаше извън оградата на гробищата и завиваше чак до самия път, който се явява една от входно-изходните артерии на Пловдив. Десетки полицаи с патрулки осигуряваха реда. А потокът от лъскави автомобили с еднакви номера се набиваше на очи.

Футболисти, бизнесмени, бивши и настоящи управници, служители от холдинга на покойника, колеги, близки и приятели чакаха повече от два часа, за да се простят. Преобладаваха жълтите хризантеми, тъй като Филипов е президент на жълто-черния футболен клуб "Ботев". Служители на траурната агенция не смогваха да изнасят букетите, които препълниха четири буса. Беше човек с мащаб и размах, каза бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров (в средата) СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

По данни на погребалната агенция заявката е била за около 5000 души, но по груби сметки поклонниците са били не по-малко от 3000.

Поклонението започна с час по–рано - около 10,30 и приключи малко след 12 часа. Оттам катафалката и множеството се понесоха към вечния дом на покойника, съпроводени от три камиона, тъй като основният бизнес на ПИМК е транспортен.

Опечалени и разплакани излизаха от обредната залата, а децата на Филипов бяха много разстроени. Синът му Костадин бе сломен от мъка по баща си. Дъщерите на бизнесмена плачеха неутешимо.

Много присъстващите се разписаха в книгата за съболезнования. "Винаги ще те помним с добро", "Ще живееш в сърцата ни", гласяха част от прощалните думи.

Пред запечатания бял саркофаг бе поставен портрет на Филипов. Дългата колона минаваше, като всеки докосваше с ръка ковчега. Тленните останки на Илиян Филипов бяха положени в бял ковчег. СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

"Фактът, че има толкова хора, дошли да изпратят Илиян Филипов, говори за сериозен човек и бизнесмен. Жалко, че по този начин си отиде. Дано няма сътресения в холдинга ПИМК и във ФК "Ботев". Беше човек с мащаб и замах, работили сме заедно по някои проекти. За съжаление такива хора си отиват рано, а имаше още много какво да направи", каза бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров. В неговия мандат започна изграждането на стадион "Христо Ботев" от фирмата на Филипов и беше завършен в срок.

"Няма справедливост, най–добрите си отиват рано. Ще го запомня като добър човек и биткаджия, в същото време беше готов винаги да помогне", допълни заместникът на Димитров по спорта Георги Титюков, сега общински съветник.

Бившият зам. апелативен прокурор на Пловдив Румен Попов също дойде да се сбогува с Филипов.

Местната власт беше представена от председателя на Общинския съвет в Пловдив Атанас Узунов и бивш административен директор на "Локомотив".

"Това е човек, който отдаде много на спорта, помагаше и на общината. Възобнови футболен клуб "Ботев", направи стадион, който отговаря на всички стандарти на ФИФА. Искаше още да направи за града и в крайна сметка остави много. Виждате колко хора страдат в момента", каза Узунов.

С него бе и една от легендите на "Локомотив" (Пд) Георги Василев. "Лошото като дойде, не пита. Освен да кажа лека му пръст, друго в този момент не ми идва. Беше много добро момче, ще ми липсва", промълви Василев.

Транспортният бранш беше многолюден. "Той помагаше на всеки. Мислеше за бизнеса. Казваше: "Важно е малките да са добре, защото те са гръбнакът". И даваше много работа на малките фирми. Водеше се от убеждението да помогне на 100 малки фирми с по един-два камиона, отколкото на една със 100 тира. Уникален човек. Футболисти на "Ботев" с жълти хризантеми се простиха с президента на клуба Илиян Филипов. СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

Показателно е, че целият транспортен бранш е тук - от София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен. Всички колеги", едва сдържаше сълзите си Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.

Футболистите на "Ботев" бяха смълчани. Стиснали цветя, те сведоха глави пред своя президент. Никой от тях не пожела да коментира в този момент.

На поклонението бяха забелязани спортният директор на "Лудогорец" Георги Караманджуков, шефът на волейболния "Марица" Илия Динков. "Бизнесът за Пловдив", на който Филипов беше председател, беше представляван от Александър Стайков. Бизнесменът Елин Тодоров също беше.

Филипов беше разстрелян около 1 часа на 30 септември в жилищна кооперация в район "Западен". Той оставил оставил приятелката си Людмила Рачева и поел към дома си в Марково. Минути по-късно тя му се обадила и го уведомило, че маскиран и въоръжен е наблизо. Филипов се върнал. След минути Людмила чула изстрел, слязла долу и намерила трупа. Филипов е бил прострелян в главата, близо до очите.

Още същия ден беше задържан като извършител Славчо Мегеров-Мегера, с когото двамата с Филипов се познавали. Той е обвинен в предумишлено убийство. Водеща версия е, че става дума за неуредени финансови отношения, свързани с нелегални спортни залози или черно тото. В неделя, на 4 октомври, съдия Петко Минев остави Мегеров в ареста, като подчерта, че макар да не е намерено оръжието и да няма очевидци на разстрела, са налице достатъчно косвени доказателства за участието му в престъплението. Мегеров може да направи нов опит да излезе на свобода пред Апелативния съд на 13 октомври.