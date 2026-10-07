Община Ямбол за служителката, обвинена за схема с фиктивни бракове: Възмутени сме

Община Ямбол излезе с позиция по случая с арестуваната служителка, обвинена за схема с фиктивни бракове. От общинската администрация изразяват категоричното си възмущение и се надяват на обективно и задълбочено разследване, се посочва в позицията.

По-рано днес от полицията и прокуратурата съобщиха, че е задържана 47-годишна служителка на Община Ямбол, която е длъжностно лице по гражданско състояние, тъй като е замесена в схема за сключване на фиктивни бракове. По време на разследването са установени три отделни случая – между трима турски граждани и три български гражданки.

Служителката е назначена в Община Ямбол през 2005 г., посочват от местната администрация. От Общината заявяват, че „дългогодишната работа в администрацията не освобождава никого от отговорност и не може да бъде оправдание за нарушаване на закона“.

От Община Ямбол изразяват очакване компетентните органи да извършат задълбочено и обективно разследване и да установят всички факти и обстоятелства, както и отговорността на всички замесени. Ако обвиненията бъдат доказани по надлежния ред, законът трябва да бъде приложен с цялата му строгост, се казва в позицията.

„Подобно поведение, ако бъде доказано, е абсолютно недопустимо за служител на която и да е българска община“, заявяват от администрацията. Според Общината такива действия подкопават доверието в институциите и хвърлят сянка върху труда на служителите, които изпълняват задълженията си честно и отговорно.

„Обществената служба изисква почтеност, отговорност и спазване на закона – без изключения“, се казва още в позицията на Община Ямбол, цитирана от БТА.