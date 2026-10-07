Подводен дрон ще обследва мястото, където бе потопен корабът "Алфа Ватан"

Сателитните снимки, които страната ни получава, трудно могат да засекат самите дронове

Ще обследват с подводен дрон мястото, където потъна корабът със сирийски екипаж "Алфа Ватан". По първоначална информация другият ударен кораб е бил с ечемик. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Днес стана ясно, че операцията по издирването на екипажа на потопения кораб е прекратена и няма да бъде възобновена.

"Службите работят по няколко хипотези. И тези хипотези са две: дали дроновете са руски, или дали дроновете са украински. Аз като министър на отбраната няма как да работя с хипотези. Аз работя с доказателствен материал", заяви той пред NOVA.

Според него към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката.

„Затова на Консултативния съвет по национална сигурност беше предложено да бъде обследван все още стоящият над вода кораб „Ейбъл", да видим какви останки са останали, защото той има поражения освен в долната част, така и в надстройката", обясни Стоянов.

Той коментира и инцидента с другия плавателен съд – "Алфа Ватан", който е потънал за броени минути, а 12-членният му сирийски екипаж остава в неизвестност.

„За три минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Много големи поражения. Или пък в комбинация с превозвания товар, който е взривоопасен", посочи министърът. Той допълни, че по първоначални данни от партньори товарът бил пшеница, докато според информацията другият ударен кораб е превозвал ечемик.

По думите му, за да се съберат нужните улики, държавата е предприела конкретни действия. „Поискали сме съдействие от международни организации с подводен дрон да обследваме и този кораб. Тъй като дълбочината там е достатъчно голяма, за да не може да влязат водолази", посочи министърът на отбраната. По думите му сателитните снимки, които страната ни получава, трудно могат да засекат самите дронове.

Относно защитата на въздушното ни пространство, той е категоричен, че страната ни надгражда капацитета си, след като предходното правителство вече е сключило договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM.

„Ние продължаваме вече с механизма "Сейф", да закупим още 5 комплекса от същия този тип. Тук не става въпрос само за купуване на самите комплекси, а става въпрос за купуване на комплексите, за купуване на зенитни ракети, купуване на абсолютно цялата логистика и обучение на личния състав", заяви министърът.

Той коментира също така и финансирането на мащабния проект.

„Парите по механизма "Сейф" са български пари. Днес приехме проект за инвестиционен разход съгласно българското законодателство. Този проект трябва да мине за съгласуване през Народното събрание", обясни Стоянов. Според него в рамките на седмица-две има готовност за сключване на договор от типа "правителство-правителство" с германската страна.

Вчера около 3 часа на около 70-80 морски мили източно от град Бяла, в пределите на българската изключителна икономическа зона, атаки с морски и въздушни дронове поразиха два 25 000-тонни търговски кораба - "Алфа Ватан" и "Ейбъл".

"Алфа Ватан" потъна за броени минути, оставяйки екипажа си в неизвестност, а 18 моряци от втория пламнал плавателен съд бяха спасени при мащабна среднощна операция с участието на български ферибот, Военноморските и Военновъздушните сили.

Днес се проведе Консултативен съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова за атаките с дронове над два кораба в икономическата зона на България в Черно море.

След края му премиерът Румен Радев посочи, че ще бъде направена организация с Турция и Румъния, ще бъде искана и подкрепа от САЩ за изследване на района на ударите. Ще бъде изследван и корабът "Ейбъл", който все още е на вода, за отломки, за да може категорично да бъде казано дали дроновете са руски или украински.

"Имаме и предложение безвъзмездно да бъдат изследвани отломките на потъналия кораб, за да видим дали и там ще бъдат открити останки, за да кажем какъв е бил дронът, осъществил атаката", заяви премиерът.

Част от решенията, взети от КСНС днес, са България да предложи на Русия и Украйна да спрат военните действия в Черно море, а на Румъния и Турция - да предприемем общи мерки за обезопасяване на корабоплаването.

Съветът е приел решение и правителството да усили мерките за морска осведоменост чрез използване на дронове за разузнаване и наблюдение, да ускори процесите за модернизация на армията, да предложи нови мерки за физическата защита на стратегическите обекти и за гарантиране на морската сигурност на страната, поддържане на висока степен на готовност за националната система за търсене и спасяване по морето.