Арестите в болницата в Пловдив са само началото. Зад решетките остана проф. Генева (Обзор)

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Пред съда професорката се извини на близките си, на болницата и на лекарите и поиска да я пуснат, за да се грижи за болната си майка

От шестимата обвиняеми четирима са под гаранция, петият - с подписка

По 7500 евро на ден губи държавата само за 15 фиктивни пациенти в УМБАЛ "Св. Георги", обяви Демерджиев

Предстоят акции за фалшиви ТЕЛК

Кръстосаните проверки в здравеопазването ще обхванат цялата страна след акцията в пловдивската УМБАЛ “Св. Георги”. Това обяви премиерът Румен Радев на заседанието на правителството в сряда.

“Отдавна се говори за големи злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е те да се разкриват и предотвратяват”, каза Радев.

Като стъпка в тази посока открои промени в законодателството за обществените поръчки,

с които ще се преустанови източването на НЗОК.

За нови акции в здравеопазването и срещу злоупотреби при издаването на решения от ТЕЛК предупреди и вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него в цели области на страната издаването на решения за инвалидност се е превърнало в начин на препитание. Само за 2026 г. бюджетният ресурс за хората с увреждания по линия на ТЕЛК е около 1,5 млрд. евро.

Операцията в университетската болница “Свети Георги” в Пловдив е за фиктивни хоспитализации за над 3 милиона евро.

По 7500 евро на ден е губила държавата само за 15 души, които би трябвало да са на стационар в болница “Свети Георги”, а дори не са били в нея по време на проверките, обяви още Демерджиев.

Здравният министър Катя Ивкова е разпоредила проверки във всички 28 области заради опасенията, че случаят в Пловдив може да не е изолиран. А резултатите от първичните проверки в двете клиники там определи като “шокиращи”.

УМБАЛ “Свети Георги” ще бъде обект на проверка за свършеното през последните 5 г.,

обяви още Демерджиев.

В сряда Окръжният съд в Пловдив остави в ареста само началника на Клиниката по ревматология проф. Мариела Генева-Попова.

Съдът отказа да задържи работника в медицински център Адриан Белов и го пусна под гаранция в размер на 10 000 евро.

Прокуратурата изобщо не поиска арест на други трима, като ги освободи срещу суми между 3000 и 5000 евро.

Първоначално от държавното обвинение смятаха да настояват за задържането на още един - 82-годишен лекар, но

в нощта преди заседанието здравословното му състояние се влошило

Медикът имал две онкологични заболявания и според наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов нямало как да пребивава зад решетките. Затова той беше пуснат с най-леката мярка за неотклонение “подписка”.

Преди да влязат в съдебна зала, стана ясно, че предишната вечер проф. Генева-Попова е дала подробни обяснения, които подкрепят обвинителната теза.

Казала, че е готова да напусне болницата и ще го направи веднага щом излезе на свобода, което впоследствие потвърди и пред съда. Прокурор Пехливанов имал информация и че ще бъде освободена от Медицинския университет, където е декан на Медицинския факултет.

Според обвинението по схемата са източени 3 060 000 евро от здравната каса в продължение на няколко години. Лекарите, които участвали, получавали заплати от по 6000-7000 евро на месец, а честните медици - около 1500.

Самата шефка пък взимала над €13 000.

Във вторник Пехливанов обясни, че разследването се води от няколко месеца. И описа схемата: за 3 г. здравната каса е изплатила 12 млн. евро по 24 000 клинични пътеки, а базата е 49 легла. От тази сума 3,06 млн. евро са общо неправомерно платени на болницата, като 40% от парите са давани на самата клиника и оттам се разпределяли като заплати.

“Обвиняемият Белов е човекът, който е правил връзката между медицинския център и клиниката.

Въвеждал е направленията със задна дата,

след което е вписвал направление за хоспитализация, което е било усвоявано от клиниката. Това е генерирало приход за самия медицински център”, обясни пред съда дейността на другия обвиняем прокурор Пехливанов.

Той прие, че обясненията на проф. Мариела Генева-Попова намаляват обществената ѝ опасност, но въпреки това не се съгласи тя да получи по-лека мярка от “домашен арест”.

Защитникът ѝ Георги Кутрянски пък изтъкна, че единствена тя от шестимата обвиняеми е дала подробни обяснения по случая. И поиска да я пуснат, за да се грижи за болната си майка. За същото настоя самата професорка, която използва възможността да говори пред съда, за да се извини на близките си, на болницата и на всички лекари.

“Фиктивните хоспитализации са много сериозен проблем, с който аз не съм се справила. Четейки думите на младите ми колеги, те считат, че аз съм индикаторът да се правят такива. Отказвам да коментирам това.

При първа възможност ще си подам молбата за напускане

и ще поднеса извинения на цялата болница”, каза тя и поиска гаранция.

Адвокат Катя Антонова посочи, че Адриан Белов не е медицинско лице и единствено технически обработвал документи, които трудно разбирал. Двамата поискаха да бъде пуснат, защото трябвало да се грижи за съпругата си и детето им, което е на година и 7 месеца.

Близо 2 часа отне на съда да вземе решение.

Съдия Светлана Методиева отсече, че професорката има и други роднини, които да се грижат за болната ѝ майка. “За нея са налице данни, че е насочила ръководните си умения към дейности, които са не само престъпни, но и неморални”, каза тя.

За Белов рискът от извършване на престъпление бил само хипотетичен. Съдът пусна под гаранция от 10 хиляди евро работника в медицинския център Адриан Белов, който е правил връзката с клиниката. Снимка: Никола Михайлов

По думите на съдията обаче шефката на клиниката може да попречи и на разследването заради влиянието ѝ върху други обвиняеми и много свидетели, които споделяли, че се страхували дори да имат различно мнение, за да не пострадат финансово. “В случая общественият интерес трябва да надделее над правото на лична свобода”, каза тя.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд.