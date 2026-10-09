Как баба и дядо може да гледат внучето срещу заплата от държавата

Чрез проекта "Родители в заетост" семейства може да съчетаят професионалния и личния живот с грижа за децата им

Kак родителите могат да съчетаят работата с грижите за малките си деца, когато няма достатъчно места в яслите и детските градини и няма кой да ги гледа?

Успешно приложеният проект в България “Родители в заетост” дава възможност на различни семейства да ползват детегледачи, като едновременно с това осигурява работа на безработни хора.

Кой може да кандидатства, какви са условията, могат ли баби и дядовци да се грижат за внуците си и какви са всички останали изисквания?

Отговорите на всички въпроси за тази европейска програма дава в интервю за “24 часа” Станислава Недкова, началник на отдел в Агенцията по заетостта.

Станислава Недкова, началник на отдел в Агенцията по заетостта. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

- Г-жо Недкова, какво представлява проектът “Родители в заетост” и как се финансира?

- Проект “Родители в заетост” се финансира от програма “Развитие на човешките ресурси 2021-2027”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Бюджетът му е над 33 млн. евро и се очаква да обхване над 3600 участници.

Основната му цел е да подпомогне родителите, които работят или търсят работа, като осигури грижа за техните деца. По този начин се цели осъществяване на баланс между личния и професионалния живот на хората. А от друга страна, по проекта се създава възможност за заетост на безработни лица, които се включват в него като детегледачи.

- Как родителите, които имат нужда от подобна услуга, може да се възползват от нея? Как да кандидатстват?

- Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път, като родителите и детегледачите подават заявление чрез официалната страница на Агенцията по заетостта. Има специален линк в секцията на проекта. В заявлението родителите вписват своите данни, тези на детето или децата, за които ще се полагат грижи, както и услугата, от която ще се възползват.

- Има ли някакви изисквания към семействата?

- Допустими участници са родители на деца до 4-годишна възраст, които не са записани в ясла или градина. Родителите следва да бъдат назначени на трудово или служебно правоотношение. Също така може да бъдат самонаети или самоосигуряващи се лица. Тук условието е към момента на кандидатстване да не са се върнали на работа, а да ползват отпуск за отглеждане на дете по чл. 163, 164 или 167а от Кодекса на труда.

Следващата категория са многодетни родители с 3 или повече деца, които да са до 12-годишна възраст. Самотни родители на деца до тази възраст също може да се включат. Тук различното в сравнение с предходния тип е, че родителите може вече да са се върнали на работа, а децата да посещават ясла, училище или градина.

И последната категория - това са безработните родители както на деца до 4-годишна възраст, така и безработни, многодетни, самотни родители на деца до 12-годишна възраст. Като колегите, които работят в бюрата по труда в цялата страна, могат да им окажат посреднически услуги и да ги подпомогнат в търсенето на работа.

- Как родителите разбират, че са одобрени?

- Оценката за допустимост се извършва в рамките на 14 работни дни от служителите в дирекция “Бюро по труда” в цялата страна. Всеки кандидат, който подаде заявление, писмено се уведомява за резултата от него. При условие че те отговарят на всички изисквания, получават писмо за одобрение и съответно за неодобрение, ако не покриват изискванията по проекта.

- Ако покриват изискванията, колко време може да се възползват от тази услуга?

- Максималната продължителност е до 18 месеца или до навършване на 4 и съответно 12-годишна възраст на децата, но трябва да се съобразим и с крайния срок за изпълнение на проекта, който към настоящия момент е краят на 2027 г.

- Как избирате детегледачите? Може ли да бъдат баби и дядовци в самото семейство?

- Нашите единствени изисквания към детегледачите са те да бъдат безработни, регистрирани в бюрата по труда и да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. Родителите избират лицата, които ще полагат грижи за децата им. Наличието на родствена връзка не е пречка за участие в проекта. Тоест баби и дядовци могат да се включат, стига да отговарят на нашите изисквания.

- Колко детегледачи има проектът?

- Към момента са над 3600.

- А колко родители се възползват от тази програма?

- По данни от колегите това са 3580 родители.

- Има ли момент, в който вие спряхте подаването на документи, защото родителите, които кандидатстват, са много повече, а пък срокът, както казахте, е 2027 г.?

- Не. И към момента се осъществява прием на заявления, колегите ги оценяват в посочените срокове и уведомяват кандидатите. Тоест родителите все още могат да се възползват от проекта. Просто за по-кратък срок от 18 месеца.

- Защо “Родители в заетост” е толкова важен за България? Какви социални проблеми решава?

- “Родители в заетост” ние отчитаме като изключително успешен проект. Той се изпълнява за втори програмен период. Първият стартира през 2017 г. Настоящият е продължение и се изпълнява от началото на 2023 г. Смятаме го за успешен, защото той предоставя решение на два от основните проблема в страната и особено в по-големите градове. Това е недостигът на места в детските ясли и градини и съответно необходимостта родителите по-дълго време да отсъстват от пазара на труда, гледайки децата си. И от друга страна, се бори с безработицата сред уязвимите групи, именно по-възрастни жени или продължително безработни, като предоставя възможност те да се включат като детегледачи. Зад всяко едно одобрено заявление стои едно семейство, което благодарение на проекта успешно съвместява личния и професионалния живот.