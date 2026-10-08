Защо дебатът не боли?

Важен е - влизаш публично в А отбора, показваш, че си подготвен. Може да убедиш много хора, дори да не са ти фенове, че има участници с биографии и те умеят да разговорят без крясъци помежду си. А това не просто разтваря ветрилото от избиратели, но и залага по-добър тон за цялото ни общество

Може би не всички си даваха сметка колко важна е фигурата на вицепрезидента, преди Илияна Йотова да поеме мандата от подалия оставка Румен Радев и да стане първата жена държавен глава у нас.

Но и не само заради това подгласниците в двойките за вота на 25 октомври обръщат прожекторите към себе си - фигурата, която следва да допълва президентската със своята експертиза, биография, комуникативност, възгледи. Дори с излъчването си, което може да направи един тандем по-симпатичен на избирателя от друг.

А като изключим екстравагантните кандидати, повечето претенденти на тези избори са с богата биография. И със сигурност имат какво да кажат на избирателя, дори да не е техен фен.

Това показа и първият пряк дебат на кандидатите за вицепрезидент, събрани от обществената БНТ в “Референдум”.

В студиото във вторник вечерта бяха поканени тези, които социолозите подреждат в първата шестица.

5-има потвърдили, но само трима се явиха

Георги Кандев отказал, а Петър Волгин и Красимир Манов се отметнали в последния момент. Така Кирил Вълчев, който е в екип с настоящия държавен глава Илияна Йотова, се изправи срещу проф. Юлиана Матеева (вице на лидера на “Величие” Ивелин Михайлов) и доц. Стоянка Черкезова (на Иван Христанов). В компанията на две опонентки и водещата Добрина Чешмеджиева Вълчев видя доказателство, че “във важни за България моменти българските жени се оказват понякога по-силни”.

Но освен този безспорен факт, с който шефът на Българската телеграфна агенция усмихна дамите в студиото, общото им участие показа нещо още по-важно - че дебатът не боли. Напротив, по-болезнено за всеки щаб е да го пропусне. Да не дадат шанс на широката аудитория да се запознае с човека им, да го преоткрие, да затвърди представите на феновете или обърне тези на недоброжелатели.

Защото участниците онзи ден изненадаха мнозина, които дотогава ги познаваха по-бегло. Показаха, че умеят да говорят умно, имат идеи и могат да ги формулират. Макар социологическите данни да дават голяма преднина на първите две двойки - Йотова/Вълчев и Гюров/Кандев, се видя потенциалът на “изоставащите”. Които всъщност изобщо не са “изостанали” в своите сфери - проф. Матеева бе сред спокойните гласове в парламента, а доц. Черкезова е име в БАН в областта на демографията. Двете направиха показно на отказалите се от участие кандидати, че не е страшно да се явиш на дебат и не боли, когато искаш и можеш да изразиш ясно идеите си.

Битката на вицетата започна с актуалната тема какво трябва да се попита на КСНС, свикан заради атаките с дронове в Черно море. Юристката Матеева акцентира на състоянието на убежищата в страната и компрометираните бункери и бомбоубежища, които трябва да защитят мирното население при военен конфликт. А Черкезова подсети, че форматът трябва да проследи и взривовете в складовете на ЕМКО от последните месеци. “Знаем, че имаме ПВО, което е точково, трябва да знаем какви ще са следващите стъпки и дали правителството предвижда да има разширяване на противодроновата защита”, заяви тя.

Да се държим принципно, призова Кирил Вълчев. “Трябва да опазим Черно море от унищожаване на кораби, независимо кой го прави”, отсече Вълчев.

Матеева, която беше и зам.-председател на 51-ото НС, обясни, че президентът трябва да комбинира две функции - да е коректив на властта и да е обединител, което е основната му задача. За първото обаче е убедена, че трябва да представлява политическа сила, различна от управляващата в момента.

Президентската институция по конституция е замислена като място за постигане на съгласия, напомни Вълчев.

“Време е за разговор, стига караници. Как представляваш една държава, ако хората в нея са скарани”, попита шефът на БТА.

Сербезова се съгласи, че е необходимо да се търси съгласие, но при приемането на закони да се внимава дали те не обслужват политически кръгове, частни и лобистки интереси. В този случай президентът да е коректив, без значение дали е от някоя партия. Трябва да водим диалог, когато имаме общи цели, когато отговарят на интересите на всички български граждани, настоя тя. Според нея обединение може да има само при обща национална цел - като демографията например.

Макар и експерт по темата, Сербезова не се ангажира с инициирането на референдум по демографски въпроси. Тя е привърженик на националните допитвания, но през последните 10-15 г. те често разделят обществото. Затова референдум трябва да има, когато

си поставяме цели за десетилетия напред

и когато можем да дадем два добре работещи модела с плюсовете и минусите на всеки от тях”. С Матеева постигнаха консенсус, че референдумите следва да са по обединяващи въпроси.

Референдум за референдумите пък би предложил Вълчев. Напомни, че трите допитвания след 89-а година така и не достигнаха задължителния праг, а този за еврото не се състоя. Затова предложи да се помисли за намаляване на правомощията на парламента да отклонява резултатите от референдумите и дали задължителното съобразяване с резултата от допитването да не се обвърже с процента гласували.

Ние с г-жа Йотова кандидатстваме, за да изпълняваме конституцията, а не за да я променяме, отговори Кирил Вълчев на въпрос трябва ли пак да се отвори основният закон. Но допълни, че той “трябва да се възстанови”, като отпадне домовата книга за служебни премиери. Матеева също е “за” отпадането на този списък. А Черкезова иска дебат за изваждането на главния прокурор от конституцията.

Експерти и технократи трябва да праща президентът във ВСС и останалите регулатори, в коитко има квота, категорични са и тримата.

Помилванията да са през закон, а не с президентски указ - така, както е уредено получаването на българско гражданство, разви като идея Вълчев. Иска широк дебат за медицинските експертизи и бавенето на дела, както и за условията в затворите. Матеева, която се занимава с наказателно право, не смята, че проблемът е в наказателната рамка, но призна, че често пъти документацията не отразява реалното състояние на осъдения просител. Черкезова предложи обществен съвет за повече прозрачност по казуси като този с помилвания тежко болен трафикант на наркотици. Вълчев обаче ѝ опонира - това може да доведе до изтичане на медицинска информация.