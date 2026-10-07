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Асен Василев: Правителството е уплашено и без план как да защити България

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Асен Василев

Правителството е уплашено и без план как да защити България. Това написа във фейсбук профила си председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев

По думите му на КСНС в сряда не е имало "нито дума" за икономическите последици, които потапянето на двата търговски кораба вследствие на руска атака ще причини. 

"Или за действията, които България трябва да предприеме, за да ги ограничи", пише още Василев. 

Ето какво още пише той: 

Неслучайно министърът на финансите е член по право на КСНС. Ако не знаят какво да правят, да вземат плановете от 2022 г., разработени в МФ в случай на невъзможност/трудности пред корабоплаването и/или затваряне на Босфора.

Без да влизам в детайли (които по очевидни причини не са публични), има серия от мерки, които трябва да се предприемат в зависимост от ситуацията. Някои от очевидните мерки, свързани с горивата, са:

1. Инвентаризация на текущите запаси на нефт и готови продукти на територията на страната.

2. Ако има отказани карга за доставка на нефт към „Лукойл" или опасност от прекъсване на доставките – извозване на запасите, които се държат извън България, обратно на наша територия.

3. Обследване/налагане на забрана за износ на критични горива като керосин и дизел.

4. Осигуряване на коридори изцяло в териториални води за критични карга...

И много други реални мерки, които да се предприемат в зависимост от конкретни промени в ситуацията. За да бъдат българските граждани и българският бизнес максимално защитени.

Вместо това чухме общи приказки за международното положение и разбрахме, че г-жа Йотова най-накрая е стигнала до извода, че конфликтът няма мирно решение. И че г-н Радев обвини Зеленски в лъжа.

Правителството е уплашено и без план как да защити България.

Жалко и опасно.

Асен Василев

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