Без жертви у нас след 173 пожара за 24 часа

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През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 246 сигнала да произшествия и са ликвидирали 173 пожара. При пожарите няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

От възникналите пожари 25 са с материални щети - 15 в жилищни сгради, два в спомагателни постройки, четири в транспортни средства и четири други.

Без нанесени материални щети са възникнали 148 пожара - 103 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, 35 в отпадъци и осем други.

Извършени са 61 спасителни дейности и помощни операции - девет при катастрофи в транспортни средства, 49 за оказване на техническа помощ (отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, оказване съдействие на граждани). Подадени са 12 лъжливи повиквания.