ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външно министерство предупреждава за нарушения на ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23695417 www.24chasa.bg

Един загинал на пътя за изминалото денонощие

992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Един човек е загинал, а 40 са ранени при регистрираните 23 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР.

В София са станали две тежки и 36 леки пътнотранспортни произшествия. Двама души са пострадали.

При пътни инциденти от началото на месеца са загинали 12 души, а от началото на годината 381. Пострадалите при катастрофи от началото на месеца са 193, а от началото на годината 6594. При сравнение с реалните данни за загиналите (334) през същия период на 2025 г., се отчитат 47 повече загинали участници в движението през 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Николай Цветанов: Таванът от 100% не означава, че всеки бърз кредит ще се оскъпява двойно (Видео)