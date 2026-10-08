Един загинал на пътя за изминалото денонощие

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Един човек е загинал, а 40 са ранени при регистрираните 23 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР.

В София са станали две тежки и 36 леки пътнотранспортни произшествия. Двама души са пострадали.

При пътни инциденти от началото на месеца са загинали 12 души, а от началото на годината 381. Пострадалите при катастрофи от началото на месеца са 193, а от началото на годината 6594. При сравнение с реалните данни за загиналите (334) през същия период на 2025 г., се отчитат 47 повече загинали участници в движението през 2026 г.