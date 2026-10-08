Ген. Атанасов: Заради изборите Йотова и Радев не искат да кажат, че Русия атакува корабите

За да не изгонят избирателите на Илияна Йотова преди вота за президент, тя и премиерът Румен Радев не казват, че руски дронове свалиха двата кораба в Черно Море. Те бягат като дявол от тамян от темата Русия, тъй като осезаема част от избирателите им са русофили, внимават да не ги подразнят, че Русия е вероятният причинител на този терористичен акт. Това каза пред Би Ти Ви ген. Атанас Атанасов от "Демократична България".

Атанасов припомни, че 4 парламентарни сили не са подкрепили декларацията за КСНС. Тя била одобрена основно от министри на Радев, посочи Атанасов. Тактиката на Радев-Йотова е да се замете под чергата този проблем, а резултатите да станат ясни след изборите, каза Атанасов. Смята, че има достатъчно доказателства за авторството на Русия. КСНС пък бил свикан, за да не се дебатира темата на открито заседание в парламента. Така обществото щяло да разбере истината. А в КСНС информацията се затваряла.

Добави, че вчера е прието преструктуриране на ДАНС. От 28 звена там, ще станат 5. Според Атанасов това е концентрация на власт, а управлението "мирише на социалистическа казарма". Трябвало да се разбере защо се прави това преструктуриране. Освен това шефовете на специалните служби били назначени 2021 година от Румен Радев чрез служебното правителство на Стефан Янев. Атанасов посочи, че службите са на държавата, а не трябвало да "бъдат обладани от новата социалистическа партия".