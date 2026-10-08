Иван Лалов: След ударите с дронове националната ни сигурност не е застрашена, но рисковете стават по-големи

Националната ни сигурност към момента не е застрашена. Рисковете за България в следствие на войната, която се води до нас, стават все по-големи. Малко се спекулира с двата удара срещу корабите в икономическата зона на България. Не можем да кажем, че тези удари са насочени към България. Ако бяха в 12-милната зона, което са териториалните води на България, е съвсем друго. Тогава имаме и възможност за въздействие, каза пред Би Ти Ви депутатът от "Прогресивна България" Иван Лалов, който е и шеф на комисията по отбрана в парламента.

Не мога да кажа дали Русия ще се съгласи на спиране на ударите в Черно море, както предложи вчера КСНС, но не съм оптимист. Последния месец бойните действия се ожесточиха. Трябва да се опитат всички пътища за спиране на войната, посочи Лалов. Добави, че нямал информация нито какво е возил потопения кораб, нито на кого са дроновете. Затова е несериозно да се изпрати нота както на руското, така и на украинското посолство, каза Лалов. Ако се докаже, че Русия е източник на атаката, трябва да се предприемат всички дипломатически ходове, посочи Лалов.

Спасените моряци казали, че подводен руски дрон ги е ударил. Лалов се зачуди как от екипажа са го видели. Посочи, че информация в комисията по отбрана получавали, когато поканят министъра на отбраната или някой от шефовете на служби. Във вторник Димитър Стоянов щял да бъде в комисията.