Явор Гечев за атаката с дронове по два кораба: Каквато и да е позицията на държавата, трябва да е доказана

Когато става дума за дипломация, не трябва да сме ястреби, а дипломатично разумни. Позицията е пълно разследване, което трябва да установи какви са дроновете и какъв тип са. Това каза по Нова тв Явор Гечев от "Прогресивна България", коментирайки атаката с дронове два търговски кораба в Черно море.

Той добави, че страната ни произвежда между 7 млн. и половина и 9 млн. тона пшеница годишно, като част от нея е изнасяна през Черно море. "Но заради напрежението в Черно море застраховките от една година станаха кошмарни, което вдига цената", добави той.

"Не съм най-големия експерт, въпреки че съм от хората, които са ходили в казарма. Това, което стана ясно е, че единият кораб е потънал за три минути, стана известно и, че често се декларират товари, които не са превозваните. Всички си задаваме въпроси, всички имаме мнение, но всяка думичка в тази гореща точка, е важна", каза още той.

"Сега сме в началото на реколтата, което значи, че тепърва ще се търсят коридори, при всички положения коридорите ще са и в териториални води. Когато имаш доказателства, викаш посланиците. Тепърва ще трябва да се стигне до споразумение, за това трябва да сме обрани. Това споразумение ще бъде с всички, които са на Черно море", каза още той.

Гечев също обясни разликата между териториални води и икономическата зона. "Ако са териториални води, те са част от територията на държавата, а в икономическата зона имаме определени права - риболов, добив на газ и т.н."

И допълни, че разполагаме с добри системи по отношение на организация на спасяване.

"Няма нито една остра реакция от никъде, докато не се докаже, каквато и да е позиция на държавата, тя трябва да е доказана. Не мисля, че до преди няколко месеца бяхме много разумни", каза още Гечев.

"Няма непосредствена опасност от военни действия на територията на България", повтори той. Според него по време на война стават и инциденти, включително заглушаване на джипиес сигнали, които водят до проблеми във въздухоплаването.

"Важно е да казваме само истината, а не да халюцинираме", уточни той.

И попита: Мислите ли, че партньорските служби нямат същата информация, която имаме и ние. Не е сериозно чисто политическите аспекти на нещата да се пренасят. Вече има обмен на информация от сателитни кадри, всички проверяват какво се е случило.

Нямам конкретна информация за обмен на информация по дипломатически канали, убеден съм, че тези канали работят, каза Гечев.

"Аз съм да се търси дипломатическо решение на този конфликт, защото наливането на оръжие не води до нищо, каза още той.