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Вижте първи кадри от евакуацията на кораба ABLE минути след ударите с дронове (Видео, снимки)

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снимка: Ройтерс

Първи видеозапис от евакуацията на моряците от единия от двата търговски кораба, поразени от дронове в Изключителната икономическа зона на България в Черно море, бе разпространен от специализирания сайт Maritime.bg в социалната мрежа Фейсбук.

На видеото се виждат членовете на екипажа, които са евакуирани със спасителни жилетки, а на заден план - пламъците, обхванали плавателния съд.

Става въпрос за кораба ABLE, който плавал под флага на Палау.

Морски и въздушни дронове поразиха двата търговски кораба в Черно море, на 70 мили източно от град Бяла, в изключителната икономическа зона на страната. Единият от корабите потъна, а екипажът му е в неизвестност. Издирвателната операция бе прекратена тази сутрин.

Моряците от другия кораб, на който е избухнал пожар, бяха спасени от български ферибот. Двата атакувани плавателни съда са 25 000 тонни.

На борда на ABLE е имало 18 души - 11 турски и 7 индийски граждани. Двама от тях пострадаха тежко. Индийски моряк е с тежки изгаряния, а турският капитан на кораба е с травма на главата и замъглено зрение. Те бяха поети от бързоходен плавателен съд на Военноморските сили и транспортирани в две болници във Варна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

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