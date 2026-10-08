Арестуваха крадец, източил 300 литра дизел от пътностроителни машини

Взломна кражба на около 300 литра дизелово гориво, разкриха полицаите в Полски Тръмбеш. Сигнал за случая е получен вчера сутринта. Посегателството е извършено в нощта срещу 7 октомври. Горивото е източено от резервоарите на 4 пътностроителни машини, паркирани в района на с. Куцина, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Хванат е извършителят - 34-годишен от с. Куцина, известен на полицията и осъждан. При последвало претърсване в дома му са установени и иззети туби с течност с мирис на дизелово гориво. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство.