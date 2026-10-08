Мъж простреля съселянин с газов пистолет, отказал му заем

Задържаха 64-годишен от с. Стамболово, прострелял 56-годишен испанец, заселил се в павликенското село след разпра за пари. Сигнал за случая е получен в полицията вчера следобед.

Изяснено е, че местният ром често искал пари от чужденеца и обикновено не връщал заемите. Същия ден в центъра на селото пак го спрял с молба да му даде пари, но испанецът отказал грубо. Между двамата възникнала разпра, при която е бил произведен изстрел с газов пистолет. Нанесена е повърхностна рана в областта на рамото на пострадалия чужденец. Оръжието е иззето.

64-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.