ГЕРБ: С намаляване на акциза и ДДС за горивата цените ще паднат с до 40 цента

След като във вторник икономическата комисия в парламента отхвърли предложенията на ГЕРБ за промени в акциза и ДДС на горивата, от партията на Бойко Борисов продължиха да настояват въвеждането на т.нар. хърватски модел за намаляване на цените им. На трибунка в парламента ГЕРБ се възмутиха, че на комисия само опозицията ги е подкрепила и се заканиха да се борят точката да влезе в пленарна зала, за д аможе поне да се обсъдят механизмите за подобни стъпки.

Жечо Станков подчерта, че тази година европейските пазари за нефт и газ са подложени на изключителен натиск след конфликта в Близкия изток и нарушаването на веригите на доставки. "Цените на горивата през август и септември стигнаха най-високите си нива в историята, което води до изключително високи нива на инфлация", настоя той. Затова партията поучила всички практики и мерки, приети в страни като Испания, Хърватия и Полша. И смята, че хърватският модел може да се приложи и в България, което ще намали цената на горивата и ще задуши инфлацията.

ГЕРБ настояват за намаление на акциза с до 22 цента за дизел и бензин, без ДДС, и намаляване и ставката на ДДС - от 20 на 9 процента.

Александър Иванов обясни, че конкретното отражение ще е "с 40 евроцента надолу на най-масовото гориво у нас А95 и с 43 цента на дизеловото" за крайните потребители. Намаляването на ставката на горивата ще е временно, като идеята е да стане 9 на сто. Предлага се и мониторинг как това намаление директно да стига до колонките, за да не остава само като допълнителна печалба за търговците.

"Не виждаме ефект от мерките, които правителството предложи преди 2 седмици. Те предлагат ограничени и нетаргетирани мерки", настояха депутатите.

Станков добави, че в момента бюджетът и дефицитът се пълнят от неочаквано високите цени на горивата, а "министърът на финансите при 2 евро дизел 20% ДДС , събира прекомерно високи нива по тази линия". Затова и предлагат намалението на ДДС само за горивата. И уточни, че след като правителството получи дерогация може да реши как да я ползва - дали за цял месец, или сега с 40%, после дс 5 и т.н, в зависимост от световните цени.