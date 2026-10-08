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Блъснаха 9-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

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Лек автомобил е блъснал дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица.  Инцидентът е станал около 7,30 ч.  в сряда. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 55-годишен местен жител при приближаване на пешеходна пътека не е пропуснал преминаващото по нея дете на 9 г. и го е ударил.

Детето е откарано в Спешното отделение във  Велико Търново, установена е нискостепенна фрактура на прешлен. Родителите са отказали хоспитализация, сочи информацията от полицията.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Започнато е досъдебно производство.

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