Блъснаха 9-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

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Лек автомобил е блъснал дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица. Инцидентът е станал около 7,30 ч. в сряда. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 55-годишен местен жител при приближаване на пешеходна пътека не е пропуснал преминаващото по нея дете на 9 г. и го е ударил.

Детето е откарано в Спешното отделение във Велико Търново, установена е нискостепенна фрактура на прешлен. Родителите са отказали хоспитализация, сочи информацията от полицията.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Започнато е досъдебно производство.