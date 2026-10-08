ДПС се оплакват от полицейско насилие в Кърджали заради скандал за момиче

На брифинг в парламента днес ДПС се оплакаха от полицейско насилие в Кърджали - избирателния район на вътрешния министър Иван Демерджиев. Настоящият депутат и бивш министър на МВР Калин Стоянов попита сегашния титуляр знае ли за случващото се там и какво би предприел. Днес Демерджиев би трябвало да дойде в парламента, за да бъде изслушан по темата за обществените поръчки за мантинели и евентуалната обвързаност на фирми с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Конкретният казус, заради който ДПС дадоха брифинг, се оказа скандал за момиче между 22-годишният Никола Николов и сина на областния директор на МВР в Кърджали Щерьо Мичлев. Калин Стоянов определи казуса като "скандален случай на полицейски произвол и превишаване на полицейски правомощия от служители на Областната дирекция на МВР в Кърджали".

Стоянов обяви, че полицейският началник впрегнал ресурсите на МВР след скандала - първо пратил екипи за претърсване в дома на пострадалото момче. "Търсят се наркотици, не са отрити", каза депутатът. В 22 ч. потърпевшият е спрян от цивилен автомобил, задържан е и е откаран в центъра за спешна медицинска помощ за изследвания, а след това и в РУ- Кърджали.

"Там става доста интересно и неприятно за пострадалото лице. Включват се още двама цивилни, които го извеждат на двора, някой разпорежда да се спрат камерите и започва саморазправа и нанасяне на побой от полицейските служители", обяви Стоянов. Мъжът е бил обиждан, заплашван. удрян "с дървен крак от стол и е получавал заплахи за сексуално насилие с дървения предмет". Накрая служител на МВР казал на момчето да казва, че е паднало по стълбите като го питат какво се е случило.

На другия ден Николов е освободен, "има някаква преписка или производство", намира си адвокат и подава жалби до РУ, инспектората, включително и до МВР министъра.

"Много интересно, на адвоката на потърпевшото момче по различни канали се подсказва "да се кротне", каквото и да означава това.

Интересното е, че по наша информация в областната дирекция в Кърджали има още няколко подобни случая", каза Стоянов. И попита дали министър Демерджиев е запознат с този случай, какви мерки са предприети.

"Ще се намери ли смел прокурор, който да разследва този скандален случай? Истината трудно ще излезе наяве докато директор на областната дирекция на МВР е Щерьо Милев", каза Стоянов преди да прекрати изказването си.