Община Русе разширява възможностите за разделно предаване на отпадъци

Община Русе увеличава дните, в които гражданите могат да използват мобилните пунктове за разделно събиране и предаване на масово разпространени отпадъци. За тази цел част от обектите за предаване ще работят допълнително в 5 съботни дни. Така услугата ще бъде достъпна за русенци в повече часове, удобни за тях.
Графикът с допълнителните дати е следният:
• 10 октомври (събота) от 10 до 14 часа - кв. „Ялта", ул. „Щип";
• 17 октомври (събота) от 10 до 14 часа - ж.к. „Здравец-Север", ул. „Родопи", между блоковете „Бабуна планина" и „Руй
• 24 октомври (събота) от 10 до 14 часа - ул. „Димчо Дебелянов" № 2А
• 31 октомври (събота) от 10 до 14 часа - ул. „Муткурова" №86, зад бл. „Цюр 3"
• 7 ноември (събота) от 10 до 14 часа - ж.к. „Дружба 3", бул. „Христо Ботев" (на паркинга отстрани на бл. 13)
В мобилните центрове могат да се предават следните видове отпадъци:
• хартия;
• пластмаса;
• стъкло;
• метали;
• електрическо и електронно оборудване;
• опасни отпадъци от бита;
• акумулатори и батерии;
• отпадъчни пържени мазнини;
• лекарства с изтекъл срок на годност;
• флакони със сгъстени газове;
• тонер касети;
• луминисцентни лампи.
За извозване на излезли от употреба електрически и електронни уреди гражданите могат да подават своите заявки на телефон 0800 14 100. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.