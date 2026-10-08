Община Русе разширява възможностите за разделно предаване на отпадъци

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Община Русе увеличава дните, в които гражданите могат да използват мобилните пунктове за разделно събиране и предаване на масово разпространени отпадъци. За тази цел част от обектите за предаване ще работят допълнително в 5 съботни дни. Така услугата ще бъде достъпна за русенци в повече часове, удобни за тях.

Графикът с допълнителните дати е следният:

• 10 октомври (събота) от 10 до 14 часа - кв. „Ялта", ул. „Щип";

• 17 октомври (събота) от 10 до 14 часа - ж.к. „Здравец-Север", ул. „Родопи", между блоковете „Бабуна планина" и „Руй

• 24 октомври (събота) от 10 до 14 часа - ул. „Димчо Дебелянов" № 2А

• 31 октомври (събота) от 10 до 14 часа - ул. „Муткурова" №86, зад бл. „Цюр 3"

• 7 ноември (събота) от 10 до 14 часа - ж.к. „Дружба 3", бул. „Христо Ботев" (на паркинга отстрани на бл. 13)

В мобилните центрове могат да се предават следните видове отпадъци:

• хартия;

• пластмаса;

• стъкло;

• метали;

• електрическо и електронно оборудване;

• опасни отпадъци от бита;

• акумулатори и батерии;

• отпадъчни пържени мазнини;

• лекарства с изтекъл срок на годност;

• флакони със сгъстени газове;

• тонер касети;

• луминисцентни лампи.

За извозване на излезли от употреба електрически и електронни уреди гражданите могат да подават своите заявки на телефон 0800 14 100. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.