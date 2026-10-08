Цветелина Пенкова: България показа как чистата енергия и новите технологии могат да намалят цените на тока

Включването на рекорден брой батерии към енергийната ни система намали цените на тока с близо 40%, посочи българският евродепутат по време на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург.

„България показа как чистата енергия и новите технологии могат да доведат до по-ниски цени на електроенергията и да създават условия за икономически растеж." Това заяви евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова по време на дебат в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, посветен на чистата енергия в европейските политики.

„За европейската индустрия цената на електроенергията определя дали ще има нови инвестиции, или затворени производства. Развитието на чиста енергия, която включва ВЕИ мощности и ядрена енергетика, трябва да носи реално конкурентно предимство", отбеляза тя.

Пенкова даде за пример България, където системите за съхранение запазват евтината слънчева енергия за вечерните часове, когато търсенето расте и електроенергията поскъпва. „Включването на рекорден брой батерии към енергийната ни система намали цените на тока с близо 40% през летните месеци в региона ни. Българският опит доказва, че чистата енергия и новите технологии създават условия за икономически растеж", подчерта евродепутатът.

Според Пенкова, която е основен преговарящ от страна на Европейския парламент по Регламента за електропреносните мрежи, следващата стъпка е този потенциал да бъде подкрепен с модерна енергийна инфраструктура и по-добра свързаност между държавите членки на Европейския съюз. Целта ѝ е законодателството да бъде окончателно договорено и прието до края на годината и да постави основата за по-ефективно планирана и свързана европейска електропреносна мрежа.

„Нашата задача е да гарантираме ниски цени, но това да не е сезонно явление, а трайно предимство за европейската индустрия и гражданите", заключи Цветелина Пенкова.

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