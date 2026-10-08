Петима настанени в болница, след като автобус се преобърна на пътя

Петима души са настанени в болница в Казанлък след вчерашния пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в павелбанското село Асен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота им.

Инцидентът е настъпил около 14:00 часа в сряда. Автобусът "Сетра", управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници на фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в крайпътна нива.

Всички девет души, пътували в автобуса, са прегледани от медицински екип, като на четирима е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и петима пътници, уточняват от полицията.

От МВР преди ден съобщиха, че шофьорът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, което е отчело 0,12 промила.